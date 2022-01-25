東方日報B1：中美幣策分化超預期

隨着中國受疫情湧現的影響，有內地官方智庫機構估計，當地今年經濟增長恐較預期遜色，需靠官方加大經濟刺激力度，國內生產總值（GDP）增速才能「保5」。人民銀行前智囊余永定亦揚言，單靠降息不足以維持官方增長目標，需更多財政政策配合。市場憂慮近日內地頻頻「放水」減息舉措，或限制人民幣升值空間，即使周一（24日）在岸人民幣和人民幣中間價均創逾3年半新高，但分析料人民幣在農曆新年後恐面臨回調風險。

中國社會科學院宏觀經濟研究智庫發表聯合報告指，內地經濟增長動力自去年7月以來持續處於偏弱狀態，迄今尚未出現企穩迹象，預計今年內地經濟實際按年增速約5.3%，儘管高於過去兩年平均增幅，惟受疫情影響仍將低於潛在增長率，而宏觀經濟運行仍處於有效需求相對不足、產出缺口為負數的狀態。

該報告建議當局應保持適當的赤字規模、提高地方政府專項債發行與「十四五」（第14個5年）規劃的重大投資項目匹配度、保持貨幣政策靈活適度，以及做好重點領域風險防範化解工作，指出只要加強政策支撐力度，經濟增速不會跌破5%。

事實上，為應對經濟增速放緩，近期人行採取一系列寬鬆措施，除了近兩年來首次下調多個政策利率外，周一人行在時隔一個月後重啟14天期逆回購操作，中標利率較上次下調0.1厘，至2.25厘，反映官方降息「放水」意願。除此之外，人行營業管理部周一召開貨幣信貸工作會議，要求各銀行業金融機構，首要任務是保持信貸總量增長的穩定性，即鼓勵銀行增加借貸，加大對實體經濟的融資支持力度。

對此，中國社科院學部委員、人行貨幣政策委員會前委員余永定認為，目前內地信貸需求較為疲弱，寬鬆貨幣政策可發揮的作用有限，應支持擴張性的財政政策，並限制貨幣政策放鬆力度。他又提出減息並不足以穩定經濟，還可能產生其他問題，例如過剩信貸流入房地產等生產力較低的部門。

內地寬鬆貨幣政策以及中美息差收窄，卻未打擊人民幣升勢。其中，周一反映官方意願的人民幣中間價上調81點子，至6.3411兌每美元，受強勁的結匯需求帶動，反映在岸市場情緒的在岸價收升77點，報6.332；離岸價亦高見6.3318。

分析料，經常帳戶淨結匯高企對人民幣支撐力度，於今年將減弱。去年內地外匯市場錄大額資金淨流入，外媒數據顯示，疫情下內地貿易順差強勢延續，以致去年經常項目錄得淨結匯2,242億美元，創2013年以來新高；資本金融帳戶錄得淨結匯832億美元，創2010年有數據以來最高，主因資金流入人民幣債券。業界人士料，今年整體結售匯仍將維持強勁，貿易項下結匯持續強勢，惟考慮到中美息差收窄，資金流入內地債券規模或放緩。

華僑永亨銀行發表報告指，目前強大的經常帳順差料繼續支持人民幣，惟一旦農曆新年前內地市場的結匯需求消退，或市場轉移焦點至中美政策分歧，人民幣或面臨回調壓力。

另方面，與亞洲區不同，早已受盡疫情蹂躪的美國，或在未來數月走出疫情陰霾。民眾活動漸回正軌惟供應鏈仍失衡，加上美國通脹已達到近40年來新高，瀕臨失控邊緣，聯儲局恐加快「收水」步伐。投行高盛預計，當局有機會每次開會皆採取一些「收水」措施，年內加息多於4次，並且提早至5月開始「縮表」（即縮減資產負債表），未來兩年半內持債規模減少2.5萬億美元（約19.5萬億港元）！

高盛首席經濟學家哈哲思（Jan Hatzius）在研究報告指，該行基準預測是聯儲局今年內加息4次，每次0.25厘，分別在3月、6月、9月和12月；並且於7月宣布開始縮表。惟同時指出，通脹壓力使「風險在一定程度上傾向於基準預期上方」，加息次數有機會多過預期，縮表時間提前至最早5月的可能性也有所增加。

事實上，聯儲局加快「收水」的言論絕非危言聳聽。反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，市場預期聯邦基金利率年內上調到1.25至1.5厘（即以每次0.25厘計共加息5次）或更高的機率為36.3%，反映出市場已考量到加快「收水」的可能。

高盛認為，通脹是導致貨幣政策趨緊的主因。首先Omicron變種病毒肆虐，或延長美國的供需失衡狀態，拖慢物價回歸正常水平。其次，雖然美國從去年9月起就已經停止發放額外的失業救濟，但薪金仍以按年5至6%的速度增長，進一步加劇通脹。該行認為，揮之不去的供應鏈問題、增長過快的薪金水平、不斷上升的租金，都令未來數月核心通脹持續高企。

至於縮表，除了啟動時間可能更早之外，哈哲思也預計這輪縮表速度會比上次更快。他估計，每月減債上限將達到1,000億美元，其中包括600億美元國債和400億美元按揭抵押證券（MBS），更可能會在某些時候短暫加速。

按此規模估算，聯儲局的資產負債表規模，將在2至2.5年內，從8.8萬億美元縮減到6.1萬億至6.6萬億美元，甚至在兩年內就能縮減2.5萬億美元，並使10年期美債孳息率相應提高0.3厘。

美國加息在即，香港受聯繫匯率影響，勢必跟從收緊貨幣政策，令金融市場波動加劇。澳新銀行報告指出，當港元兌每美元貶值至7.85水平時，金管局亦會被動地賣出美元，令構成貨幣基礎的總結餘減少，香港銀行同業拆息（HIBOR）也會急速抽升。另外，金管局或會擴大發行外匯基金票據（EFB）規模，收緊港元流動性，助力維持匯率穩定，資金池趨緊將加劇市場波動。

向來在美國加息周期表現參差的新興市場，今次也同樣面臨挑戰，因為美元升值會加劇新興市場資本外流。不過，國際貨幣基金組織（IMF）前首席經濟學家Maurice Obstfeld表示，假如美國等發達經濟體因復甦乏力而放緩「收水」，情況反而更差。另有分析指出，美國通脹高企有利發展中國家的出口，故這次聯儲局「收水」的殺傷力相信會較弱。