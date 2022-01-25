股市暴冧不用怕？報告：資金仍正湧入

美國股市在今年開首經歷了自2020年3月以來最差的單周表現，雖然很多投資者憂慮股災將至，但有華爾街分析報告認為，投資者對股市震盪已有一定預期，主流市場並沒有造成大規模恐慌，仍有大量資金流入股市。

市場目前正面臨許多利淡因素，包括聯儲局勢將收緊貨幣政策；企業盈利表現可以低於預期；新冠肺炎疫情持續影響經濟復甦；以及地緣政治的擔憂等。

不過，有華爾街分析員對此有另一觀點。外媒報道，Jefferies全球股票策略師Sean Darby認為，股市正在經歷眾所周知的「震盪」，因為央行緊縮周期加快，而他更對於市場目前跌幅如此之小感到驚訝。

報告認為，主流市場實際上並沒有太多恐慌，並指出投資者上周向新興市場主題股票和發達歐洲市場投資了87.3億美元。

此外，Darby稱，風險資產在去年早已表現不佳 (例如生物技術、SPAC等），目前的去風險化已經警告了更具投機性的領域和流行的高市盈率的股票，主要是在美國，因信貸息差正在擴大，市場必須從創紀錄的負實際水平進行調整。

另外，其他市場指標亦出現了買入信號。Yardeni Research報告稱，在1月18日當周，每周牛熊比率已經由去年7月13日的高峰4，下降至1.59。

報告認為，該比率可能進一步下降至1，在過去而言，該水平是非常好的買入指標。該報告相信，市場正在醞釀大幅反彈，可能會在美國聯儲局周三進行貨幣政策會議之後發生。