歐洲戰雲密布　德國DAX指數暴冧583點

市場本周聚焦美國聯儲局議息會議，並注視烏克蘭與俄羅斯日漸緊張的局勢。英國富時100指數收報7,297點，跌196點或2.63%；法國CAC指數收報6,787點，跌280點或3.97%；德國DAX指數收報15,020點，跌583點或3.74%。

飛利浦第四季收入按年倒退5.55%至49.44億歐元；純利大減75.12%至1.51億歐元。集團警告全球供應失衡問題將持續數月，但銷售增長將在下半年回復，今年同店銷售將增長3至5%。該企股價收市跌4.61%。

英國消費品巨擘Unilever據報獲得維權投資者Nelson Peltz買入股份，股價逆市上漲7.28%。

歐洲戰雲密布，在邊境集結10萬大軍，多次宣傳不會入侵烏克蘭的歐羅斯，該國股市MOEX指數大跌超過8%，再創疫情以來最大跌幅，今年以來跌幅已超過15%。俄羅斯RTS指數曾暴跌超10%，其後跌勢維持超過8%。

俄烏衝突持續升級，美國指示從烏克蘭撤外交官和家屬，同時將俄烏兩國旅行警告升至最高級，在混亂之際，北約宣布向東歐增派戰艦和戰鬥機加強軍事存在，這無疑令市場更為緊張。