美股爆災！道指瀉逾1000點　納指重挫超過4％

俄烏戰雲密布嚇怕全球投資者，環球股市爆股災，更推動「恐慌指數」急飆。道指中段報33,219點，跌1,046點或3.05%；標指報4,230點，跌166點或3.8%；納指收報13,127點，跌641點或4.66%。

大型科技股全線受壓，Netflix急跌11％，報352.92美元；亞馬遜、Alphabet、Facebook母企Meta、蘋果公司齊跌逾4％。雲業務板塊下跌，Cloudflare挫8.2%；Fastly急跌逾一成；叫車平台急瀉，Lyft和Uber均跌逾5%。

金融機構Evercore ISI指，標指上周五收報在200天移動平均線之下，若持續失守此防線，俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權波動率指數(VIX)或升至35點高位。VIX指數周一急飆近30％，報37.33，遠高於20的長期平均值，反映投資者傾向恐慌拋售。

美股今年開局以來受加息預期等因素拖累，表現疲弱，上周納指累跌7.55%，拖累5大科企富豪身家年內蒸發850億美元(約6,630億港元)，全球首富馬斯克料損失約270億美元；亞馬遜創始人貝索斯則減少約250億美元；其餘3名為損失約95億美元的微軟創辦人蓋茨；分別蒸發約120億美元的Alphabet創始人布林和Meta創辦人朱克伯格。