技術分析教父警告：美股即將陷入熊市

美國聯儲局進行收緊貨幣政策周期，加上市場面臨眾多不確定性，對科技股及其他增長股帶來衝擊。以美國科技股為主的納指上周五(21日)自去年11月的高位回落了14％，處於技術性調整區間。有分析警告，美股頹勢將會持續，跌幅恐超過20％，勢將陷入熊市。

納指自1971年問位以來，總共出現了66年調整，當中有24次最終陷入熊市（即較近期高位回落幅度達到20％），即有37％機會率由調整變成熊市。自1967年已經在華爾街工作、有技術分析教父之稱的技術分析師Ralph Acampora上周五接受外媒訪問時呼籲投資者保持審慎，因為美股主要指數跌幅可能會超過20％。

Acampora稱，美股今年開局以來動盪不安；投資者樂觀情緒減弱；納指跌穿200線；比特幣近期暴跌至4萬美元以下等因素，均預示着市場情緒將會崩潰。

他認為市場短期內將難以恢復信心，但堅信長遠而言，股市仍有望再創新高，故呼籲投資者保持觀望，等待見底時的入市機會。

他建議觀察恐慌指數VIX作為美股見底參考，過往美股快見底時，VIX至少急升到38或 40的水平。VIX在周一(24日)最高曾見37.95，升幅超過兩成。