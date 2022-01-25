研究：沒有CFA資格的投資經理長遠業績可能比有CFA的更好

外媒引述一項研究顯示，擁有特許金融分析師(CFA)資格的基金經理長期保持出色業績的可能性不及那些沒有拿到CFA資格的基金經理。

研究人員觀察了超過6,000名經理的職業生涯，發現沒有CFA的投資組合經理更可能保持長期穩健表現，市場經驗與經理的實操技能相關性更高。

倫敦城市大學Bayes商學院教授Andrew Clare表示，一些更有經驗的基金經理可能因為年齡比較大而沒有拿到CFA資格，因此獲取CFA可能是一些投資經驗較少的基金經理的替代選擇。

雖然獲得CFA資格並不能與長期成功掛鉤，但該研究發現，來自名校以及獲得過數學、物理等高技術性學科學位的投資經理，更可能長期保持穩定投資表現。

來自倫敦城市大學Bayes商學院和科克大學(University College Cork)商學院的研究人員調查了6,291名美國股票共同基金經理的職業生涯，跟蹤他們在各種基金和公司的表現，以及性別、資質認證和基金經理是否受資金青睞等因素。

此前的類似研究主要關注經理在為特定基金工作時的表現。對於這項結論，CFA協會的一位發言人強調，CFA被證明對於投資管理職業是一個通往成功的路徑，並稱其他某些學術研究得出的結論與此研究結果相反。