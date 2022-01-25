中國銀河國際：東方雨虹行業龍頭地位穩固

2021年，公司營收保持46.76%增長，遠高於行業平均增速，根據建築防水協會統計，2021年防水行業規模以上企業共實現營業收入569.91億元人民幣，按年增長26.2%，實現純利28.93億元人民幣，按年減少12.7%，公司市場佔有率進一步提升，行業龍頭地位穩固。同時，公司加強了全國性布局，在北京、廣東、海南、吉林、江蘇、河北、 湖南及重慶等地新建及建成生產基地，其中包括高分子防水卷材、瀝青塗料、特種砂漿、建築修繕、砂漿、保溫材料等均獲地產商首選率前三名的認可，業務板塊擴大為公司的發展提供有力的支持。

風險方面，須注意下游應用領域需求不及預期，原材料成本維持高位等風險。作為防水行業的龍頭企業，公司在產品、技術、品牌、營銷渠道等方面均具有明顯優勢，隨着行業標準的提升及行業集中度的提升，公司市佔率仍有較大的提升空間，預計公司2022至2023年度母公司應佔利潤分別為54.86億元人民幣及69.66億元人民幣，2022至2023年每股收益收益分別為2.18元人民幣及2.76元人民幣，按年分別增長31%及27%，對應市盈率分別為22倍及17倍，基於公司良好的發展預期，維持「推薦」評級。

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