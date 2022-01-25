陳蓓敏：候低吸納中國海外作中線部署
2022年01月25日 07:00
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上周美股三大指數累跌頗大幅度。道指累跌4.6%，標普指數跌5.7%，納指跌7.6%。聯儲局將在本月27日公布議息結果，市場估計是次會議，維持利率不變，但預設3月加息，並且觀望本周多項經濟數據，如上月個人消費開支物價指數，耐用品訂單及消費者信心指標等。周內多間巨企公布業績，如Tesla，蘋果，微軟，IBM等，容易成為拉扯市場波動的藉口。在美上市的中概股，繼續受壓。
臨近農曆新年假，國內股市偏静。上周人民銀行再動用了百寶工具箱，把五年期貸款市場報價利率，下降五點子，放鬆了房地產流動性，釋放正面訊息。內房股應聲反彈。港股上周四反應正面，恒指一舉沖衝升800多點，短線需要消化升幅，短線恒指支持於24,000至24,300。本周四因春假關係，缺乏北水流入，港股交投料更靜態。再加上本港爆發第五波疫情，抗疫兩年，結果仍是防疫續防疫，閉關仍閉關，清零難清零下，各界行業在巨石下，難有喘息機會。
過去數月，受個別內房企業債務違約事件，整個板塊被拖垮得體無完膚。隨着央行和銀保監發出維穩指引，鼓勵銀行有序開拓併購貸款業務，幫助企業收購優質項目，有利行業龍頭之選。內房龍頭中國海外(00688)上半年收入升兩成至1,078.8億元人民幣，盈利升1%至207.8億元。年內因行業結構問題，全年盈利料見放緩。集團具備先天龍頭優勢，有利在寒冬下，收購優質項目。建議候低吸納作中線策略，向上阻力位26元，向下支持位22元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)