廖嘉豪：聯儲局收水步伐料保持理性

通脹、利率和聯儲局觸發了市場憂慮，自1月3日以來，標普500指數下跌8%，納斯達克指數下跌12%，近兩成的納斯達克指數股份，創52周新低。俄羅斯與北約在烏克蘭問題的僵局，油價則上漲至2014年水平。美國整體通脹達到40年來高位，截至12月的一年物價上漲了7%。聯儲局已經從根本上改變了路線，計劃加息和縮減資產負債表，以縮減貸款和減緩消費者需求。

回顧過去，標普500或納斯達克指數累積調整10%，已經是21個月前的事。過往美股平均每年會經歷3次從高位調整5%和1次累積調整10%。因此從某種意義上說，這種調整早該出現了。當然，目前冷靜地看待往績，似乎未能平息市場疑慮。既然不能完美預測市場短線震盪何時完結，較理想的做法是，提高組合質素，增加防守能力及爭取更長線的回報。

大家只要細心留意，年初的美股沽壓主要集中在估值最高的股票上。隨着未來一年或更長時間的貨幣緊縮政策推進，投資者或可考慮，將美國增長型股票的配置，限制在成熟、有盈利的公司，同時提高對全球股息穩健增長股票和醫療保健行業的配置。目前被拋售的「加息受害者」包括支付、金融科技和網絡安全領域中擁有強大技術專利的企業，這反而有望成為長期投資者的買入機會。

最近市場波動，但是環球大多數股份，估值看起來一點也不像美國納斯達克指數昂貴的股票。美國以外地區股票估值，僅為2022年預期每股盈利的13倍，股息收益率亦有優勢。這包括政策與美國形成鮮明對比的市場，例如歐洲，今年的貨幣政策仍處於「減速寬鬆模式」，還包括中國，財政和貨幣寬鬆政策開始變得更加有利於增長。

投資者之前一段長時間，受惠於疫情衰退後迅速復甦，現在面臨着可能是第一次股市回調，因為政策制訂者開始在經濟不需要刺激時，適當地停止刺激。不過美國聯儲局將採取理性行動，在不破壞新生復甦的情況下，實現政策正常化。投資者要有心理準備今年股票回報率會下降，但企業利潤繼續上升，仍有能力成為市場的主要驅動力。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪