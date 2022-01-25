道指倒升99點　紐油挫2%

●踏入亞洲時段，美匯指數報95.87；港匯見7.7857；離岸人民幣(CNH)報6.3315；美元兌日圓處114.05；歐元報1.1321，英鎊報1.3486。金價處1,842.55美元。布油報86.21美元，紐油處84.05美元。比特幣升1%，報3.67萬美元。道指期貨跌30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水270點。

●道指最多曾跌1,115點，但持續有買盤入市，至尾市轉升，收報34,364點，升99點或0.29%；標指收報4,410點，升12點或0.28%；納指收報13,855點，升86點或0.63%，此前最多曾跌674點或4.89%。

●港股ADR指數收市偏軟，按比例計算，收報24,342點，跌314點或1.29%。

●即月恒生指數夜期收報24,181點，跌480點，低水475點，成交45,988張。

●社交媒體Facebook母企Meta宣布，將於今年中發表人工智能(AI)超級電腦AI Research SuperCluster(RSC)，該公司指RSC為全球最快的AI超級電腦之一。

●紐約3月期油收報每桶83.31美元，跌1.83美元或2.15%；布蘭特3月期油收報每桶86.27美元，跌1.62美元或1.84%。

●紐約2月期金收報每安士1,841.7美元，升0.54%。

●英國富時100指數收報7,297點，跌196點或2.63%；法國CAC指數收報6,787點，跌280點或3.97%；德國DAX指數收報15,020點，跌583點或3.74%。

●美國1月Markit製造業採購經理指數(PMI)報55點，差過市場預期的56.7，以及前值的57.7；服務業PMI跌至50.9，遠差過預期，並且為2020年7月以來最慢擴張速度。

●豐田汽車宣布，日本廠房會進一步限產，原因是工人染上新冠肺炎減慢部件供應，本月產量將減少6.5萬輛，比上周公布的數字多1.8萬輛，公司下月會嘗試追回產量。

●中國恒大指公司及顧問團隊已與境外債權人展開積極對話。