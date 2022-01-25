林嘉麒：美股調整後可重現升勢

港股經過兩星期強勢後，恒指近日在25,000點前似乎要抖氣。儘管如此，走勢上絕不失禮，上周四終於突破100天線，是去年6月以來首次；而自去年10至11月所形成的下降形態亦已扭轉，技術走勢絕對是偏好，就算港股昨日調整，100天線仍可守住。

事實上，面對美股的深度調整，港股依然站得穩，形勢上值得高興，相信箇中原因是港股終在估值上佔優。巧合的是，近日摩根士丹利建議投資者應該避免購買價格昂貴的高增長股票，因為「一旦退燒，它會持續很長時間」，並認為高增長股票與網絡泡沫或其他泡沫非常相似。

市場預計，聯儲局將於周三發出3月起加息和今年縮減資產負債表時間的信號。美國國債在上周初開始下跌，隨後大幅上漲，10年期國債孳息率略高於1.75厘。同時虛擬貨幣回吐，比特幣暴跌，也被認為是貴。

值得留意的是，本周有多間估值被認為是偏貴的美國企業將面對業績的洗禮，周二有微軟、周三是特斯拉(Tesla)、周四是蘋果公司(Apple Inc.)。過去一段時間，美股3大指數上升也是依賴極少部分的強勢股支持，本周將會考驗他們承受高估值的能耐。

投資者或因近日調整而對美股失去信心，惟相信美股的下跌屬調整居多，現階段已可分注趁低吸納。Forex.com和City Index全球研究主管韋勒(Matt Weller)亦表示：「兩周後，納斯達克100指數的前景將更加明朗。」認為疲軟的收益報告或疲弱的業績指引，可能使該指數遭遇10多年來最糟糕的開局，但及後回升機會仍大。

首先，自1950年代以來的12個加息周期中，股市有11次取得正回報，平均漲幅9%。唯一例外是在1972至1974年，當時碰上1973至1975年經濟衰退。

另外，根據外媒的策略師平均預計，標普500指數今年可見4,982點，比上周五收盤高13%。該指數在去年飆升近27%，連續3年取得雙位數回報。當然，有人認為就是因為專家們一致看好，所以才要逆向思維，反向操作。惟要留意，聯儲局在今輪疫情所投放的資金規模是前所未有巨大，儘管今年開始加息，惟市場資金仍然充裕，利好資產價格。

再者，今年下一個投資主題會是環球經濟復甦概念，盈利增長動力再現，股價會再次起飛，因此投資者不宜太悲觀。港股方面，近日走勢已反映其價值，奈何內地科技股面對政策風險極高，憂慮會影響其收入及盈利表現，確實難以估計。既然是買「平」，傳統經濟股絕對買得落手，值得吸納。

新城晉峰資產管理董事 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)