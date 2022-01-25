ETF焦點：去年香港ETF市場回顧

2021年香港ETF市場屢見突破—香港上市ETF的資產管理規模及全年平均每日成交額均創出新高。去年，香港上市ETF的資產管理規模增長9%，達到4,290億港元新高；全年平均每日成交額上升至77億港元，突破2020年創下之64億港元紀錄。在疫情反覆、美國聯儲局貨幣政策充滿不確定性的一年，香港ETF市場仍能取得可觀增長，或反映ETF在投資市場中逐漸普及，以及投資者愈益重視透過ETF來分散投資組合風險的作用。

資金流入中國科技、中國債券ETF

此外，2021年香港ETF市場錄得628億港元淨資金流入，為六年以來最高，個別ETF類別尤其受投資者關注。

比較去年各ETF類別的資金流入規模，恒生科技指數相關ETF佔有較大比重。自2020年8月全球首隻追蹤恒生科技指數的ETF在港上市以來，與該指數掛鈎的香港上市產品(包括ETF和槓桿及反向產品)或已成為投資中國科技行業的重要工具。儘管去年初以來中國加大對科技企業的監管力度，但2021年以恒生科技指數為基準的ETF產品仍錄得295億港元淨流入，佔香港ETF市場整體淨流入資金的47%；相關產品於2021年的平均每日成交額為7.3億港元，佔市場整體約10%。

回顧過去12個月，恒生科技指數相關ETF於3月份錄得最大單月淨流入，達到49億港元；資金流入規模在接近年底時再次攀升，或反映投資者利用ETF投資於中國科技行業。

另一方面，由於中國債券孳息率吸引，以及中國政府債券獲納入國際指數，中國債券ETF於2021年亦吸引了不少資金，錄得超過100億港元淨流入，截至年底時的資產管理規模更上升至122億港元，按年增長17倍！

石油期貨 ETF及美股槓桿產品

受惠於疫情緩和後油價回升，石油期貨ETF為2021年在香港ETF市場表現較佳的ETF類別；納斯達克100指數於2021年上升逾兩成，帶動以該指數為基準的兩倍槓桿產品；而與ESG主題相關的ETF（如潔淨能源、電動汽車等）的表現亦繼續受到關注。

在產品選擇方面，2021年香港ETF市場的產品數量增長為過去5年最多，共有33隻新產品上市，其中18隻為主題式ETF。新上市ETF包括：

⦁首批追蹤MSCI中國A50互聯互通指數的A股ETF

⦁首隻以恒生香港上市生物科技指數為基準的ETF

⦁香港交易所和上海交易所ETF互掛計劃下發行的首隻ETF

投資者應注意，ETF與其他投資產品一樣涉及風險，無法保證獲利。投資者在作出任何投資決定前，應先清楚了解ETF投資的風險。

香港交易所交易所買賣產品主管 羅博仁(Brian Roberts)