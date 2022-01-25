【高盛推介】阿里巴巴3日内下挫1成　資金積極趁低部署

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴近期股價表現落後，周二(25日)早段繼續下跌，最低見115.9港元的半個月低位。現報117.4元，跌約1.4%，為連續第3日下跌，過去3日累計急挫逾1成。有券商指市場已預期近期宏觀經濟疲軟，及料內地政府刺激措施的推動下，今年下半年消費可呈復甦。該行維持對阿里「買入」評級，目標價198元。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金積極趁低部署好倉，上周五(21日)及本周一(24日)共錄得約6,300萬元資金流入，為同期最多資金流入的相關資產。認購證佔約4,170萬元，周一流入牛證的資金有約960萬元，並較集中在112元及102元收回區域的產品。

淡倉方面，認沽證於周一獲資金轉向流入，有約40萬元。周一流入熊證的資金較集中在140元收回區域的產品。

由於阿里巴巴近日急挫，早前留意的條款產品或已不適合現況部署，因此投資者在選擇產品部署反彈時需重新篩選條款。

阿里購17536，行使價128.98元，2022年6月23日到期，實際槓桿5.0倍，活躍條款。

阿里購22165，行使價138.98元，2022年5月31日到期，實際槓桿5.9倍，高槓桿。

阿里購19725，行使價148.98元，2022年5月26日到期，實際槓桿4.3倍，貼價、低街貨。

阿里牛57700，收回價108元，行使價106元，換股比率100，槓桿比率8.9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

阿里牛58702，收回價100元，行使價98元，換股比率500，槓桿比率5.6倍，近18元收回距離遠牛。

阿里沽18636，行使價109.9元，2022年4月22日到期，實際槓桿4.9倍，貼價、低街貨。

阿里熊67165，收回價140元，行使價142元，換股比率100，槓桿比率5.0倍，近22元收回距離熊證。

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