商務部：今年外貿形勢十分嚴峻　穩增長難度高

國務院新聞辦公室舉行聞發布會，對外貿易司司長李興乾表示，確定2022年為「外貿鞏固提升年」，着重提高中國外貿的綜合競爭力。當局將具體實施四項行動，包括第一，跨周期調節穩外貿行動。充分釋放政策效應，進一步提升出口信用保險作用，切實抓好外貿領域信貸投放，增強企業應對匯率風險能力。進一步提高貿易便利化水平，切實為企業紓困解難。第二，市場多元化行動。充分發揮貿易暢通工作組作用，用好已經商籤的自貿協定，辦好廣交會、進博會、服貿會等重大展會，指導企業鞏固傳統市場、開拓新興市場。

李指出，中國外貿產業基礎雄厚，長期向好的基本面沒有改變。今年外貿將堅持穩字當頭、穩中求進，和量的擴張相比，更加注重質的提升。在各地、各部門和廣大外貿企業共同努力下，有信心實現外貿開門穩，保持全年外貿運行在合理區間。

不過，他指今年外貿形勢十分嚴峻，穩增長的困難和壓力前所未有。受「疫苗鴻溝」、政策差距等影響，低收入國家和發達經濟體復甦差距不斷擴大，貨幣貶值、通脹高企。部分國家刺激政策過快退出，可能會引發需求萎縮、價格波動，進而影響到相關行業的出口。

有關外商投資方面，商務部外國投資管理司司長陳春江指，2022年將修訂擴大《鼓勵外商投資產業目錄》，充分發揮土地、稅收等優惠政策效應，引導外資更多投向先進製造、現代服務、高新技術、綠色低碳、數字經濟等領域和中西部地區。

回顧2021年，中國吸收外資快速增長，全年實際使用外資首次突破萬億，達到1.1萬億元人民幣(下同)，增長14.9%，新設外資企業4.8萬家，增長23.5%，實現引資規模和質量雙提升。一帶一路沿線國家對我投資增長29.4%。新加坡、德國對中國投資分別增長29.7%、16.4%。