【高盛推介】滙豐見兩周低 表現落後大市
2022年01月25日 11:27
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高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股在上周二(18日)創1年新高後整固，周二(25日)低見51.7港元的兩周低位後跌幅略收窄。現報52.2元，跌約2.1%。滙控於去年公布第3季業績時同時公布斥資最多20億美元回購股份，並且持續進行。滙控公布，周一(24日)於倫敦市場回購307.58萬股，涉資1,527.99萬英鎊。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周五(21日)及本周一共錄得約790萬元資金流入。認沽證於周一獲資金轉向流入，有約80萬元。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬2個月期以上產品中，槓桿最高的滙豐購(21677)。貼價選擇可留意年期約4個月的低街貨滙豐購(21411)。並可留意屬熱門條款產品中，槓桿最高的滙豐購(16719)。牛證方面可留意屬遠牛的滙豐牛(60602)，與現價有約10元收回距離。
滙豐購21677，行使價60元，2022年7月26日到期，實際槓桿10.9倍，2個月期以上產品中，槓桿最高。
滙豐購21411，行使價52.73元，2022年5月23日到期，實際槓桿10.6倍，貼價、低街貨。
滙豐購16719，行使價55.93元，2022年6月27日到期，實際槓桿10.6倍，熱門條款產品中，槓桿最高。
滙豐牛60602，收回價42元，行使價41元，換股比率100，槓桿比率5.1倍，近10元收回距離遠牛。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意年期約6個月的低街貨滙豐沽(22160)。高槓桿選擇可留意年期約3個月的低面值滙豐沽(21413)。熊證方面可留意屬遠熊的滙豐熊(67995)，與現價有約8元收回距離。
滙豐沽22160，行使價45元，2022年7月25日到期，實際槓桿7.2倍，貼價、低街貨。
滙豐沽21413，行使價44.39元，2022年4月25日到期，實際槓桿11.9倍，高槓桿、低面值。
滙豐熊67995，收回價60元，行使價61元，換股比率100，槓桿比率5.2倍，近8元收回距離遠熊。
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