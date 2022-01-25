【高盛推介】滙豐見兩周低　表現落後大市

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股在上周二(18日)創1年新高後整固，周二(25日)低見51.7港元的兩周低位後跌幅略收窄。現報52.2元，跌約2.1%。滙控於去年公布第3季業績時同時公布斥資最多20億美元回購股份，並且持續進行。滙控公布，周一(24日)於倫敦市場回購307.58萬股，涉資1,527.99萬英鎊。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周五(21日)及本周一共錄得約790萬元資金流入。認沽證於周一獲資金轉向流入，有約80萬元。

滙豐購21677，行使價60元，2022年7月26日到期，實際槓桿10.9倍，2個月期以上產品中，槓桿最高。

滙豐購21411，行使價52.73元，2022年5月23日到期，實際槓桿10.6倍，貼價、低街貨。

滙豐購16719，行使價55.93元，2022年6月27日到期，實際槓桿10.6倍，熱門條款產品中，槓桿最高。

滙豐牛60602，收回價42元，行使價41元，換股比率100，槓桿比率5.1倍，近10元收回距離遠牛。

滙豐沽22160，行使價45元，2022年7月25日到期，實際槓桿7.2倍，貼價、低街貨。

滙豐沽21413，行使價44.39元，2022年4月25日到期，實際槓桿11.9倍，高槓桿、低面值。

滙豐熊67995，收回價60元，行使價61元，換股比率100，槓桿比率5.2倍，近8元收回距離遠熊。

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