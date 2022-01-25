應科院籲港吸納各地人才　擬在大灣區拓更多研發項目

香港應用科技研究院(應科院)行政總裁葉成輝公布發展計劃，冀未來增強與大學合作、增加科研項目，並擴展在内地的發展。

針對人才培育，葉表示，正積極邀請多間國際知名大學，向其學生推廣應科院的工作機會，包括本科生暑期實習計劃，應科院「金融科技未來領袖學院」實習計劃，及供本科、碩士及博士畢業生申請的職位，並已獲多間頂尖學府答允作相應安排。去年應科院接獲約2,000名實習申請，並招收其中約100人。

葉指出，做科研「沒有交流很難進步」，指香港要吸納各地人才。至於「清零」的防疫政策有否影響香港吸納人才，葉不評論政府防疫政策，但認為「隔離21日對人才來港與否沒有直接關係」。他指，應科院與大學的科研工作着眼點不同，大學講求專利及撰寫論文，應科院則要考慮如何商品化。

應科院過去3年於大灣區每年平均完成約23個科研項目，他指出，應科院計劃未來5年內，每年平均完成的項目增至約40個。配合國家「十四五規劃」中建設大灣區成為國際創科中心的願景，應科院計劃包括在大灣區開拓更多研發項目，與當地大學和研究院合作，吸納和培養人才，開拓更多研發資源等。

未來部署方面，應科院將擴展在内地的發展，計劃今年底前落實駐位於福田的科學園深圳分園，以發展集成電路、5G通訊科技等技術；並於2024年後發展落馬洲河套地區，將專注於醫療科研及金融科技(fintech)等研究，以加強與生態圈持份者及業界夥伴合作。