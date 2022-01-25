【產經直播】港股震盪要點執倉應對？
2022年01月25日 12:17
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隔晚美股「有驚無險」上演「絕地反彈」，但港股周二(25日)早段表現疲軟，一度跌逾530點；監管政策又對準科網股，部署上不適宜太進取？買Global X 恒生高股息率ETF(03110)可以加強倉位防守？
贛鋒鋰業(01772)發盈喜，預期去年純利增加4.8億至5.5億元人民幣，按年升3.68至4.37倍，而且首批固態電池電動車已交付；加上受原材料價格上漲問題影響，多家車企陸續宣布旗下新能源車型加價，當中比亞迪(01211)旗下王朝、海洋兩大銷售網上調幅度為1,000至7,000元不等，新能源車板塊依然睇高一線？趁回調係吸納時機？
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