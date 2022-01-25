渣打香港中小企領先營商指數微跌　經濟復甦續放緩

香港生產力促進局公布今年第一季「渣打香港中小企領先營商指數」調查，綜合營商指數按季微跌0.1至48.1，低於50中性水平。渣打銀行(香港)大中華區高級經濟師劉健恆表示，綜合指數由過去6個季度中上升5個季度後，復甦勢頭於新一年開局明顯放緩，料短期內指數未必能重返50以上，經濟復甦暫緩或延續一至兩季。

五大分項指數中，「招聘意向」及「投資意向」持續上升，錄得50中性水平以上。對於來季投資展望，逾一成中小企預期整體投資額會上升，當中最多中小企計劃加大「線上市場推廣」及「機器及設備」的投資。

行業指數方面，三大行業分類指數中，「進出口貿易及批發業」及「製造業」均較去季上升，分別升至45.5及44.9。今季升幅最大的行業為「資訊及通訊業」，由48.9升至56.2。然而「零售業」則由49.7跌至46。

劉預期，下季製造業及進出口業表現繼續改善，惟短期仍面對成本上升挑戰。至於零售及餐飲業料受第五波疫情以及消費券支持減退影響，短期內或出現信心下調壓力，需視乎新一輪財政預算案是否繼續為相關行業提供支援措施。雖然金融及科技業表現一向不俗，但仍面臨聘請壓力及政策不明朗因素。

生產力局首席數碼總監黎少斌表示，面對萬變的市場環境及疫情，中小企不應靜觀其變，而需作好準備，例如利用數碼科技和網上營商，增強抗壓能力，以免在面對新轉變時反應不及。此外，中小企亦需留意供應鏈及物流的穩定性，建議定期檢視物流布局，以及安排原材料後備方案，減少全球不明朗因素對生意帶來的影響。

渣打去年底料今年香港本地生產總值(GDP)約2.3%，略低於市場預期。劉解釋，預計本港通關進程緩慢，因此毋須急進預期通關帶來的支持，強調勿輕視今年全球「收水」帶來的影響，雖然變種病毒未至於拖累全球經濟放緩，惟加大通脹壓力，若第五波疫情持續時間較預期長，經濟復甦放緩情況或延續多幾個季度，拖累本港GDP或低於2.3%。