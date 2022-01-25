AlipayHK新增跨境派利是功能　推19款本地利是封面

疫情影響，不少人都會減少甚至不到親朋戚友家中拜年。為縮短人與人之間的距離，趁節日為遠方的親友送上溫暖的慰問和心意，AlipayHK宣布即日起推出跨境利是功能，讓AlipayHK用戶可派利是給內地親友，傳達新年祝福；與此同時，本地利是功能亦同步升級，增加多款節日利是封面等，今次更聯乘城中人氣玄學家七仙羽(七師傅)推出限定專屬封面。

AlipayHK用戶只需在App內點擊「匯款」標誌，選擇「給內地親友派利是」，輸入收款姓名和內地支付寶帳號，使可自由選擇派發金額介乎50元至520元人民幣之間的跨境利是給內地親友。跨境利是支持即時換匯，毋須手續費。內地支付寶用戶收到跨境利是通知後，點擊打開跨境利是，即可收取款項至其內地支付寶預設的銀行帳戶。

AlipayHK表示，由虎年大年初一(2月1日)至正月十五元宵節(2月15日)，派利是次數最多的頭100位AlipayHK用戶更可獲港幣888元AlipayHK新年大利是及精選商戶送出的總值逾千元福袋。

本地利是亦全面升級，今年AlipayHK推出19款主題利是封面，包括新年、辦公室、情侶等不同主題封面，市民可因應不同情景選擇特定封面向親人、朋友表達心意，讓派利是並非新年專利。今個新年更聯乘七師傅合作推出多款限定專屬封面，派利是時揀選其合作封面，由七師傅加持心意向親人朋友送祝福。