報告：港銀對今年業績趨樂觀　內房信貸仍受關注

會計師行畢馬威《2022年香港銀行業展望》報告顯示，香港銀行對今年財務業績的展望更趨於樂觀，主要由於利率回升有助改善息差，預計銀行淨息差可能已見底，且隨着「跨境理財通」等業務逐步落實帶來新的增長機會，非利息收入也有望提升。此外，樂觀的經濟情緒亦將轉化為貸款業務的穩步增長，惟內地房地產行業信貸違約對香港銀行的影響仍尚待觀察。

畢馬威中國金融服務業合夥人馬紹輝表示，去年下半年開始，金融服務業人才供應便開始急劇減少。對銀行來說，吸引和保留人才將成為首要任務。

畢馬威中國香港區中資金融機構主管合夥人方海雲則表示，過去數年一直穩步增長的中資銀行目前也正在專注於鞏固香港業務。在港經營的內地銀行期望今年增加手續費和佣金收入。雖然香港中資銀行的風險偏好在去年有所下降，但其仍在開拓新的收入來源，並嘗試提升數碼化及其內地與香港業務之間的聯動。

報告亦提到，香港銀行普遍審慎關注中國內地房地產行業所面對的信貸挑戰。信貸違約的影響幾何尚有待觀察，但這將是2022年最值得關注的領域之一。

值得留意的是，過去一年是本港虛擬銀行面世後完整經營一年。畢馬威指出，儘管有個別虛擬銀行的業務規模有不錯的增長，但大部分虛擬銀行仍在苦苦探索明確的盈利發展模式及尋找以較低成本獲取客戶的方法。虛擬銀行還面對著來自傳統銀行更為激烈的競爭，這是因為傳統銀行為迎戰虛擬銀行也加強了自身的數碼化產品種類。