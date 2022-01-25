道期跌257點 比特幣微升
2022年01月25日 16:13
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美匯指數報95.98；港匯見7.7852；離岸人民幣(CNH)報6.3325；美元兌日圓報113.87；歐元企1.1317，英鎊處1.3485。金價報1,842美元。布油報86.96美元，紐油報83.84美元。比特幣微升至3.6萬美元水平。道指期貨跌257點。
●市後關注點
22:00 美國去年12月標普/Case-Shiller樓價指數
23:00 美國1月消費者信心指數
●恒生指數全日收報24,243點，跌412點或1.67%。國企指數收報8,503點，跌154點或1.79%；科技指數收報5,552點，跌150點或2.65%。主板成交1,464億港元。https://bit.ly/3nYsmN3
-大摩料中興將受惠國策，評級「增持」。
●滬綜指收跌91點，傳媒娛樂股領瀉6.2%，煤炭股大挫5.2%，地產股跌3.6%，金融、飛機製造及有色金屬股同跌逾2%。https://bit.ly/3Iy1cEv
●中國經濟：
-商務部：今年外貿形勢十分嚴峻，穩增長難度高。
-樂天電視購物擬進軍內地市場。
●胡潤：去年全球525家瞪羚企業，金融科技業居多。
●渣打香港中小企領先營商指數微跌，經濟復甦續放緩。
●澳洲上季CPI按年升3.5%，高過預期。
●騰訊反舞弊通報多宗個案，近70人觸犯「高壓線」被辭退。
●華爾街大好友都轉軚！料納指將陷入熊市。
●CFA投資表現不一定較好！研究話某些經歷更重要...
●達利奧：美國加息無助增加現金債券吸引力。
●日本首相：不會下調銷售稅。