中電信稱「5G消息」開始商用　SMS業務再創生機？

如是者，買了5G手機的用戶，不用下載應用程式便可處理不同事務，而4G手機一樣能用。中移計劃今年就會啟動5G訊息業務的試點。其實微信普及的結果之一，必然是流動短訊收入萎縮。就以中移為例，其流動通話、SMS及MMS收入2019年就倒退了近兩成。不難想像，或許「5G消息」能為一般人已甚少使用的SMS業務帶來生機。

中電信副總經理唐珂今日表示，「5G消息」作為傳統SMS的升級，可以成為電訊商在面向企業(2B)和面向消費者(2C)上重要的基礎服務。

對於「5G消息」的發展，唐認為，一是加強推廣，快速形成規模，把「5G消息」打造成數字化服務的新入口；二是加強「5G消息」與雲計算、人工智能(AI)、大數據、區塊鏈等新技術的融合，賦能千行百業；三是協同合作，共建共享「5G消息」新生態。他引述「第三方」數據預測，「5G消息」的產業年規模可超「千億(人民幣)級」。