中電信稱「5G消息」開始商用 SMS業務再創生機？
2022年01月25日 17:03
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（中新社圖片）
中國電信(00728)周二(25日)舉行「5G消息」商用發布會，正式宣布「5G消息」進入商用階段。甚麼是「5G消息」？其實是SMS的延伸。中國移動(00941)2020年於其微信公眾號上載了一條短片展示5G時代短訊如何升級，一例是用戶向中國鐵路的企業號碼「12306」發出「車票預訂」的SMS後，中鐵就會指示其順序輸入出發地、目的地和出發日期，回覆時連標點符號及分行都不用，中鐵就會展示多個班次供用戶選擇，橫向滑到合適班次後再回覆「買這張」、「一等座」便完成購買車票，過程如同在售票處與櫃台職員一問一答。另一例甚至是透過SMS發電郵。
如是者，買了5G手機的用戶，不用下載應用程式便可處理不同事務，而4G手機一樣能用。中移計劃今年就會啟動5G訊息業務的試點。其實微信普及的結果之一，必然是流動短訊收入萎縮。就以中移為例，其流動通話、SMS及MMS收入2019年就倒退了近兩成。不難想像，或許「5G消息」能為一般人已甚少使用的SMS業務帶來生機。
中電信副總經理唐珂今日表示，「5G消息」作為傳統SMS的升級，可以成為電訊商在面向企業(2B)和面向消費者(2C)上重要的基礎服務。
對於「5G消息」的發展，唐認為，一是加強推廣，快速形成規模，把「5G消息」打造成數字化服務的新入口；二是加強「5G消息」與雲計算、人工智能(AI)、大數據、區塊鏈等新技術的融合，賦能千行百業；三是協同合作，共建共享「5G消息」新生態。他引述「第三方」數據預測，「5G消息」的產業年規模可超「千億(人民幣)級」。