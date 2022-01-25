新天綠色能源發盈喜　料去年盈利增逾35%

新天綠能同時公布，該企去年第4季按合併報表口徑的完成發電量，按年增加25.4%至417.05萬兆瓦時，完成上網電量按年增加27.53%至398.88萬兆瓦時。

截至去年12月31日，累計完成發電量增加36.67%至1,373.6萬兆瓦時；累計完成上網電量增加36.52%至1,283.02萬兆瓦時，全年公司平均上網電價(不含稅)為每度0.48元，按年增加0.94%，市場化交易電量佔10.15%，按年下降2.95個百分點。

燃氣方面，上季銷量按年減少3.39%至10.92億立方米，全年計仍增長8.03%至38.07億立方米。