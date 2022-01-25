新天綠色能源發盈喜 料去年盈利增逾35%
2022年01月25日 17:57
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業務橫跨燃氣分銷及風力發電的新天綠色能源(00956)發盈喜，預告公司2021年按照中國企業會計準則的股東應佔純利介乎20.5億至22.2億元(人民幣‧下同)，按年增長35.7至46.9%。
這家有與中華煤氣(00003)合作發展燃氣業務的公司解釋，2021年盈利有較快的增長，主要是兩大業務板塊經營業績完成情況較好，其中天然氣銷售「量價齊升」，單位毛利有所增加，而風電板塊方面，風資源水平較好，可利用小時數勝前一年，而且基建期項目陸續 轉入商業營運，上網電量較2020年有較大增幅。
新天綠能同時公布，該企去年第4季按合併報表口徑的完成發電量，按年增加25.4%至417.05萬兆瓦時，完成上網電量按年增加27.53%至398.88萬兆瓦時。
截至去年12月31日，累計完成發電量增加36.67%至1,373.6萬兆瓦時；累計完成上網電量增加36.52%至1,283.02萬兆瓦時，全年公司平均上網電價(不含稅)為每度0.48元，按年增加0.94%，市場化交易電量佔10.15%，按年下降2.95個百分點。
燃氣方面，上季銷量按年減少3.39%至10.92億立方米，全年計仍增長8.03%至38.07億立方米。