台晶片二哥聯華電子多賺42%　14納米製程未錄貢獻

環球晶片短缺下，聯電過去3季產能利用率都超過100%，去年迄今多次傳出調高代工費，該企上季收入按年大漲30.47%至591億元新台幣，增幅遠超晶圓出貨量，期內平均每塊晶圓(8吋)帶來收入839.09美元，按年上漲17.53%，連同公司以前指引過的折舊開支減少，造就毛利率按年擴大15.14個百分點至39.09%。

要留意的是，聯電2017年初便宣布14納米製程進入量產階段，比中芯早兩年許，可是去年收入沒有一分錢來自該製程或更尖端者。就去年全年收入增長20.46%至2,130.11億元新台幣、經營溢利按年大漲1.34倍至破紀錄的516.86億元新台幣，該企共同總經理王石指出，主要動力為28納米製程相關收入大漲75%，究其原因乃5G、人工智能物聯網（AIoT）和汽車等大趨勢提振該製程的晶片需求，並推高晶圓單價。

事實上，中芯去年首9個月的14至28納米製程收入，也按年上漲76.97%至約4.9億美元。王石稱，聯電的28納米平台產品儲備足以擴大客戶基礎，搶佔更大市場份額。

聯電去年資本開支比指引少5億美元，惟今年會加碼至30億美元，等於提高66%，8吋及12吋晶圓產能分別佔10%及90%。

正當聯電指引今季晶圓單價按季再漲5%，產能利用率仍然達到100%、整體毛利率繼續處於四成附近，另一台灣主要晶片代工廠力積電的董事長黃崇仁也表示，產能依然吃緊，本年營業收入力爭超過800億元新台幣，按年再增長起碼21.9%，「獲利也爭取超過200億元」。