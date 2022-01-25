恒地旗下11個新盤推出新春優惠

上述11個新盤包括鴨脷洲逸南、鴨脷洲倚南、鰂魚涌THE HOLBORN、上環CAINE HILL、北區高爾夫·御苑、旺角利奧坊‧凱岸、西營盤藝里坊‧1號、西營盤藝里坊．2號、北角維峯·浚匯、西半山THE RICHMOND、尖沙咀本木。

與此同時，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，為答謝客戶支持及恭賀新禧，部門旗下10個住宅項目會向新買家送出「龍精虎猛大紅包」。他續指，凡於周六(29日)至2月28日期間，會向購買指定項目單位的新買家，送贈新春大利是，金額由8,888元至88,888元不等。

10個指定項目包括屯門帝御·金灣、屯門帝御‧星濤、屯門帝御‧嵐天、筲箕灣柏匯、鰂魚涌君豪峰、北角君譽峰、北角尚譽、香港仔南津·迎岸、紅磡啟岸及長沙灣家壹。