強生去年賣新冠肺炎疫苗袋186億元

藍籌醫療保健巨頭強生(Johnson & Johnson)公布，去年第四季新冠肺炎疫苗銷售達16.19億美元，全年計23.85億美元(約186.03億港元)，其中美國和海外分別佔6.34億美元及17.51億美元。

業績公告顯示，強生去年第四季收入按年增長10.36%至248.04億美元，換言之新冠疫苗佔比達到6.52%，消費者健康分部收入按年增長1.07%至36.57億美元，藥品分部收入按年增長16.46%至142.88億美元，醫療設備分部收入按年增長4.09%至68.59億美元。期內整體毛利率按年擴大2.69個百分點至67.92%，純利更按年大增1.72倍至47.36億美元。

全年計，收入增長13.55%至937.75億美元，毛利率擴闊2.59個百分點至68.16%，純利增長41.89%至208.78億美元。

2022年指引方面，列帳收入不計新冠疫苗介乎959億至969億美元，按年增長5至6%，計及新冠疫苗後則介乎989億至1,004億美元，按年增長5.5至7%，也就是說本年新冠疫苗收入指引為30億至35億美元。經調整每股純利則介乎10.4至10.6美元，增長6.1至8.2%。