希慎及華懋為加路連山道項目融資近130億元

是次所得款項將用於銅鑼灣加路連山道全新綠色商業項目的地價再融資及支付項目的建築成本。是次融資聯席牽頭行和貸款人包括中銀香港、中國建設銀行、星展銀行、滙豐銀行、恒生銀行和工銀亞洲。

資料顯示，該幅商業地皮於去年5月透過招標以197.78億元投得。據希慎興業當時公告，該公司佔項目60%權益，其餘40%由華懋集團持有。

加路連山道商業項目將引進多項具備可持續發展特色的配置，包括面積達60,000方呎的都會公園、行人天橋以加強區內商廈的連接性及行人暢達度，以及在提升能源效益、可再生能源、廢物管理和珍惜用水方面的多項措施，為租戶和訪客營造一個環保及舒適的環境。項目預期於2026年竣工。

希慎興業執行董事及首席營運總監呂幹威表示，透過這次重大的綠色貸款，集團在可持

續金融的發展達到另一里程碑，對於即將展開的加路連山道項目，致力在健康及環保方面達致最高水平和認證。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興稱，是次為集團第3項綠色融資，同時與希慎有著共同信念，以取得最高綠色建築標準為目標，相信加路連山道項目可成為領導市場的可持續發展項目。