「細三房」換「大三房」　藍天海岸業主豪花220萬元

儘管樓市交投較為緩慢，但市場仍有換樓需求，其中東涌藍天海岸錄「串燒」成交，有業主以980萬元沽出細三房單位，同日即以1,200萬元購入同屋苑大三房換樓升級。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原盧鏡豪指，鴨脷洲海怡半島22座低層C室，實用面積約581方呎，套兩房間隔及多用途房，望內園景，以963萬元易手，呎價約16,575元，新買家屬於用家，原業主於2010年6月以438萬元買入，持貨11年帳面獲利525萬元，單位升值約1.2倍。

●中原盧宏基表示，西半山帝匯豪庭中層C室，實用面積約1,179方呎，三房間隔，以3,850萬元易手，呎價約32,655元，新買家屬於用家，原業主於2016年以2,841萬元買入單位，持貨6年帳面獲利1,009萬元，單位升值約36%。

●利嘉閣張智恆稱，西營盤星鑽高層E室，實用面積約630方呎，套兩房間隔，望海景，近日以1,838萬元沽出，呎價約29,175元，原業主於2016年3月以約1,498.6萬元購入，持貨約6年帳面獲利約339.4萬元，物業升值約23%，屋苑1月暫錄4宗二手買賣，目前約有20個放盤，入場費由1,100萬元起。

●世紀21北山梁淑儀透露，北角和富中心15座低層C室，實用面積約703方呎，三房間隔，望街景，獲區外換樓客以約1,100萬元承接，呎價約15,647元，原業主於2009年12月以480萬元購入自住，持貨12年多帳面獲利620萬元，期內升值約1.3倍。

●中原蘇浩德透露，北角半山海天峰2座中層B室，實用面積約935方呎，套三房間隔，享煙花全海景，以3,338萬元易手，呎價約35,701元，新買家屬於同區換樓客。

●中原指，北角半山寶馬山花園1座中低層C室，實用面積約830方呎，套三房間隔及露台，享海景，市場匙盤短缺，單位單日即錄得8組買家參觀，以1,650萬元交吉易手，呎價約19,880元，買家見單位呎價比鰂魚涌太古城更平即入市。

●美聯周永業透露，筲箕灣麗東海景豪苑錄今年第二宗買賣，單位為1座中層D室，實用面積約722方呎，套三房間隔，以約1,168萬元成交，呎價約16,177元，新買家為外區用家。

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九龍區

●中原郭麗娟指，茶果嶺麗港城1月暫錄10宗買賣，包括8座中層E室，實用面積約687方呎，套三房間隔，最初開價990萬元，放盤個半月，以950萬元成交，呎價約13,828元。

●香港置業陳煒鈞表示，啟德尚．珒溋暫錄得21宗租賃成交，較上月同期上升逾1倍，屋苑2座中層G室，實用面積約654方呎，套三房間隔，以約3萬元放租約兩個月後，減價500元，以2.5萬元租出，呎租約38.2元，業主於2019年10月以約1,752.9萬元購入。

●香港胡耀才表示，啟德嘉峯匯都會城邸2座高層C室，實用面積約518方呎，兩房間隔，望內園景，以約2.1萬元放1星期後吸引外區客洽詢，雙方零議價承租，呎租約40.5元。

●利嘉閣鮑允中稱，牛頭角得寶花園F座高層4室，實用面積約253方呎，一房間隔，望樓景，10月放盤開價489萬元，經過多次減價至465萬，隨着疫情漸見嚴重，最終減至455萬元沽出，累減34萬元或7%，呎價約17,984元。

●香港置業曾家輝指，荔枝角美孚新邨1期百老匯街5號中高層C室，實用面積約706方呎，兩房間隔，以約940萬元放盤半年，經議價後減價90萬元，以850萬元成交，呎價約12,040元，新買家為首置客，睇樓一次後即決定承接，原業主於1970年5月以約4.7萬元購入，期內升值近180倍。

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新界區

●利嘉閣溫錦華稱，將軍澳新都城1期1座高層F室，實用面積約364方呎，兩房間隔，望內園景，新近以683.8萬元易手，呎價約18,786元，屋苑現時約有10個二手放盤，入場費由680萬元起。

●利嘉閣羅志雄表示，將軍澳新寶城5座極高層B室，實用面積約377方呎，兩房間隔，望山景及海景，近日以680萬元易手，呎價約18,037元，屋苑現時約有78個單位放售，入場費由700萬元起。

●中原柯勇透露，將軍澳都會駅2座低層E室，實用面積約488方呎，兩房間隔，望內園景，最新以865萬元易手，呎價約17,725元，原業主於2007年2月僅以250萬元購入，持貨15年帳面獲利615萬元離場，單位升值約2.46倍。

●中原胡耀祖指，馬鞍山迎濤灣新近錄得1座高層C室，實用面積約818方呎，套三房間隔，開價約1,300萬元，議價後以1,150萬元易手，呎價約14,059元，新買家為用家，原業主於2010年以577萬元購入，持貨12年帳面賺約573萬元，期內升值約99.3%。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山新港城B座中層2室，實用面積約348方呎，兩房間隔，望海景，單位放盤兩個月，當時叫價650萬元，終以630萬元獲承接，呎價約18,103元，原業主於2018年12月購入上述單位，當時作價600萬元，持貨約3年辣招鬆綁即沽，帳面僅獲利30萬元，單位期內升值約5%。

●中原侯惠良透露，沙田第一城1月暫錄約26宗買賣，屋苑51座中層E室，實用面積約284方呎，兩房間隔，議價後以528萬元易手，呎價約18,592元，原業主則於2006年以100萬元購入，持貨6年帳面獲利約428萬元，期內升值約4.3倍。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田第一城12座頂層單位，實用面積約504方呎，三房間隔，放盤時叫價890萬元，放盤8個月，累減30萬元或減幅約3.4%，獲買家以860萬元承接，呎價約17,063元，原業主於2018年1月購入，當時作價844萬元，持貨4年轉售帳面獲利16萬元，單位期內升值不足2%。

●中原杜文俊透露，沙田偉華中心1座中層G室，實用面積約297方呎，兩房間隔，開價約590萬元，議價後以550萬元易手，呎價約18,519元，新買家為用家，原業主於2005年以133萬元入市，帳面賺約417萬元，單位升值約3.1倍。

●世紀21奇豐周淑萍稱，火炭駿景園5座中層E室，實用面積約1,370方呎，望馬場景，放盤兩個月，以1,968萬元連車位成交，呎價約14,365元，原業主早於1997年9月以1,790萬元購入上址但不連車位，持貨24年多至今沽售。

●世紀21柏宇黃學宇表示，大埔新峰花園21座高層C室，實用面積約532方呎，兩房間隔，以721.8萬元成交，呎價約13,568元，新買家為區內上車客，原業主於2011年3月購入，當時作價330萬元，持貨近11年帳面獲利391.8萬元，期內升值近1.2倍。

●中原洪文鋒表示，粉嶺花都廣場2座低層E室，實用面積約370方呎，兩房間隔，開價約498萬元，議價後以486萬元獲承接，呎價約13,135元，原業主則於2015年以355萬元購入，持貨7年帳面賺約131萬元，升值約36.9%。

●中原王勤學指，元朗區剛過去周末連錄10宗二手買賣，當中尚悅佔3宗，包括5座中層B室，實用面積約403方呎，兩房間隔，叫價588萬元，議價後以586.8萬元成交，呎價約14,561元，新買家為上車客，元朗區1月錄約85宗二手買賣。

●美聯馮根明透露，元朗單幢樓再錄400萬元以下買賣，區內安基大廈中層F室，實用面積約327方呎，兩房間隔，放盤一個月，原先叫價390萬元，外區客睇樓一次，即以381萬元購入，呎價約11,651元。

●祥益表示，屯門新屯門中心2座高層C室，實用面積約462方呎，兩房間隔，原業主有意移民，所以有議價空間，減價8萬元後，獲外區客以540萬元即睇即買作投資用途，呎價約11,688元，屬稍低於市價。

●祥益黃慶德指，屯門海翠花園4座高層D室，實用面積約609方呎，兩房間隔，近日獲區內客垂青，業主打算於農曆新年前租出單位，減租1,000元，以1.3萬元獲承租，呎租約21.3元。

●中原余俊文稱，荃灣區1月累錄逾80宗二手買賣，區內灣景花園2座高層H室，實用面積約610方呎，套三房間隔，叫價818萬元，減價約48萬元或約6%，新近以約770萬元沽出，呎價約12,623元，最近麗城區議價空間明顯增加，議幅一般約5至10%。

●利嘉閣梁均耀指，青衣居屋青華苑E座低層10室，實用面積約401方呎，兩房間隔，外望園景，由去年11月放盤，已補價自由市場叫價500萬元，及後累減65萬元或約13%，以435萬元獲同區分支家庭承接自用，呎價約10,848元。

●中原梁善球表示，東涌藍天海岸錄「串燒」成交，一名業主沽出細三房單位，同日購入同屋苑大三房戶作換樓。其中沽出單位為3座中層A室海景戶，實用面積約781方呎，減價80萬元，以980萬元售出。當天即以1,200萬元再購入同屋苑2座中層C室，實用面積約911方呎，呎價約13,172元。