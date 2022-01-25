【戰雲密布】商品散場　ETF吸「金」破18年紀錄

金融市場有云：「大炮一響，黃金萬両！」隨着俄烏軍事衝突有一觸即發之虞，黃金再次成為資金「避難所」，全球最大黃金交易所買賣基金(ETF)上周五錄創紀錄資金淨流入，為上市18年來之最，完勝被視為「數碼黃金」的比特幣。其他商品因擔心環球經濟復甦遇阻而下滑，即使油價周二企穩，也彌補不了周一挫約2%跌幅。作為「經濟晴雨表」的銅價，亦挫穿每噸1萬美元關。有分析認為，市場思路變了，黃金仍具上升空間。

俄烏戰雲密布，「聰明錢」率先在上周五避險。數據顯示，全球最大黃金ETF——SPDR Gold Shares單日錄資金淨流入16.3億美元（約127億港元），為2004年上市以來最大，今年以來已升價逾2%。若以實物計算，相當於收儲金條27.6噸。ETF持倉量的變化向來受市場密切關注，以便作為衡量投資者對黃金長期興趣的指標，例如上述ETF持倉量去年下跌，金價就表現平平。

現貨金周一收報每安士1,842.98美元，升0.47%；期金則收報1,841.7美元，升0.54%，周二曾高見1,844美元，之後略為回吐，續於兩個月高位徘徊。紐約期油及布蘭特期油周二則反彈約1%，分別報每桶84.15美元和87.25美元。

內地著名經濟學家李迅雷認為，隨着今年主要經濟體放水大為收斂，大宗商品價格應回落。然而，黃金值得關注，因投資思路變了。他說：「我們尋常思維中，疫情導致風險偏好下降，然後股市跌、債券跌。不過，去年疫情這麼嚴重，風險偏好反而提高了。如果疫情過去了，按理是風險偏好應進一步提高，但若股市暴跌，風險偏好可能減小。所以這個世界有很多東西會跟尋常思維不一樣，在這個時候，建議關注黃金。」

事實上，近期股市下跌、地緣局勢混亂和比特幣暴瀉，皆刺激了黃金的避險需求，扭轉市場原以為聯儲局收水，可能打擊黃金吸引力的預期，尤其市場認識到虛擬貨幣和高估值的科技股相似，根本無法對沖通脹和避險。於是，傳統避險資產黃金再次受捧。「圖表派」則預計，金價短期上望1,860美元水平。

不少基金經理也正保留黃金持倉，主要是認為聯儲局難以將政策收緊到出現「利率高於通脹」，即實際利率依然是負值，這樣的話，金價難受加息影響。管理DWS Group旗下價值逾1,700億港元資產的負責人Christoph Schmidt表示，不認為黃金倉位在可預見的未來會有變化，因利率環境不會劇變，現時其管理的資金中有8%是黃金。Permanent Portfolio Family of Funds行政總裁Michael Cuggino也稱，其持倉中貴金屬佔四分之一，因預計過去幾年央行創造了大量流動性，會令金價未來一浪高於一浪。

不過，受經濟周期影響的商品則相形見絀，主要用於煉鋼和製造電動車的原材料鎳價周一大跌6.8%，報每噸22,404美元，為去年3月以來最大跌幅；周二僅象徵式反彈，報每噸22,415美元。基建必需材料銅價亦連跌兩日，周二曾低見每噸9,799美元，有別於上周五每噸逾1萬美元。