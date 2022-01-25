黃竹坑站頂層特色戶約1.39億元售出　創項目新高價

農曆新年前夕，新盤錄得豪宅買家入市。特色單位向來有價有市，黃竹坑站有頂層特色單位以約1.39億元售出，成交價為項目新高，而呎價更屬區內及鴨脷洲分層單位新高。同時，發展商趁新春佳節，紛紛推出優惠吸客。

●黃竹坑站揚海頂層特色戶約1.39億元沽

●啟德MONACO MARINE料農曆新年後上樓書

新發展區項目部署推出，會德豐地產常務董事黃光耀稱，旗下啟德MONACO MARINE部署農曆新年後上載樓書，有待疫情緩和後落實相關推盤安排，預計首批推出最少兩成單位，而該盤會是集團今年的「賀歲盤」。

他續指，該盤的戶型以兩房為主打，而一房單位及三房單位分別佔約兩成及三成，惟由於位置與景觀較佳，故售價會較同系區內的MONACO ONE高約一成。

會德豐地產總經理(市務)陳惠慈透露，同系旗下的將軍澳MONTEREY，推出2伙特色單位於周六(29日)起招標發售。包括第7A座2樓及3樓B室，採複式設計，設三房，實用面積1,609方呎，連861方呎平台並附按摩池。

鑑於MONACO MARINE將於短期內登場，美聯物業為配合該盤銷售部署，於啟德區設立專門店，冀提升市佔率。美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，雖然疫情來襲，但樓市基本利好因素不變，倘若疫情盡快受控，相信樓市「小陽春」有望於農曆新年後出現。

此外，美聯物業住宅部營運總監張子存表示，啟德區去年全年售出2,622伙新盤單位，銷售理想。隨住區內配套進一步完善，後市走勢定必再看高一線。

●長沙灣映築次輪暫超額逾44倍

林氏續指，項目今日(25日)晚上8時截票，將於明日(26日)下午3時抽籤及下午6時公布抽籤結果。而次輪銷售當日，會分A組及B組兩輪時段揀樓，A組必須購買2伙，惟該組別最多共8伙可供揀選。而B組則可選購1伙，但不多於2伙。他指，由於區內不乏分支家庭客源，故次輪有機會再錄大手家庭客買家。

該盤會所設於3樓，佔地約10,579方呎，設計融入日式禪意及音樂元素，其他設施包括茶室空間、多用途宴會廳等。此外，他表示，旗下紅磡黃埔街項目第一期有機會今年第二季推出。

●恒基11個新盤派「新春大利是」吸客

上述11個新盤包括鴨脷洲逸南、鴨脷洲倚南、鰂魚涌THE HOLBORN、上環CAINE HILL、北區高爾夫·御苑、旺角利奧坊‧凱岸、西營盤藝里坊‧1號、西營盤藝里坊．2號、北角維峯·浚匯、西半山THE RICHMOND、尖沙咀本木。

與此同時，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，為答謝客戶支持及恭賀新禧，部門旗下10個住宅項目會向新買家送出「龍精虎猛大紅包」。他續指，凡於周六(29日)至2月28日期間，會向購買指定項目單位的新買家，送贈新春大利是，金額由8,888元至88,888元不等。

10個指定項目包括屯門帝御·金灣、屯門帝御‧星濤、屯門帝御‧嵐天、筲箕灣柏匯、鰂魚涌君豪峰、北角君譽峰、北角尚譽、香港仔南津·迎岸、紅磡啟岸及長沙灣家壹。

●茶果嶺KOKO HILLS周六發售96伙

會德豐地產發展鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，周六(29日)將發售96伙，當中81伙以價單形式出售，15伙以招標形式發售。

發展商表示，即將發售的96個單位，戶型分布包括8個一房單位、40個兩房單位、41個三房單位、7個四房單位。 以價單銷售的單位折實平均呎價約21,491元，折實售價介乎807.5萬元至1,773.1萬元，折實呎價由19,674元至25,634元。按售價計，整批單位預計可套現約12.6億元。而以招標形式發售的15個單位，招標期由1月29 日起至2月28日，期間每日下午2時招標，下午5時截票。

●堅尼地城KENNEDY 38修改價單 周六賣5伙

最新上載銷售安排，將於周六(29日)發售5伙。上述5伙包括實用面積為229方呎的11樓H室、12樓H室、15樓H室，全均開放式間隔。另實用面積為456方呎的18樓C室及30樓C室，則為兩房間隔。

●啟德尚‧珒溋三房2,772萬元沽

同時，該盤新增2宗交易終止個案。包括第2座37樓A室，實用面積752方呎，三房間隔，原本於2021年7月19日及7月26日，簽訂臨時買賣合約及正式買賣合約，以2,339.17萬元沽出，當時呎價約31,106元，惟交易於周一(24日)已經終止。另外，第1座6樓H室，原本於2019年10月以1,299.95萬元沽出，惟交易同樣已經終止。

●西南九龍維港滙II單日沽2伙

●沙田瓏珀山三房招標1,885萬元沽

●大圍站上蓋柏傲莊III累計錄147宗取消交易

●屯門OMA OMA錄得交易告吹個案

●長沙灣悅雅兩房849萬沽

據一手銷售資訊網資料，雅仕圖遠東置業旗下長沙灣悅雅，新近錄得近8個月以來首宗新盤成交。該單位為23樓C室，實用面積338方呎，兩房間隔，成交價為849.3萬元，呎價約25,127元。

●海茵莊園兩房售863萬

●北角維峯·浚匯兩房呎價約28,933元