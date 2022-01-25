黃竹坑站頂層特色戶約1.39億元售出 創項目新高價
2022年01月25日 22:03
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農曆新年前夕，新盤錄得豪宅買家入市。特色單位向來有價有市，黃竹坑站有頂層特色單位以約1.39億元售出，成交價為項目新高，而呎價更屬區內及鴨脷洲分層單位新高。同時，發展商趁新春佳節，紛紛推出優惠吸客。
●黃竹坑站揚海頂層特色戶約1.39億元沽
新盤市場續錄大額成交。由嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，周二(25日)以招標形式售出頂層特色戶。該單位為第1A座32樓A室，實用面積1,848方呎，採四房雙套連雙儲物室間隔，附連305方呎平台及1,371方呎天台，以約1.39億元成交，實用面積呎價約75,216元，預料呎價創區內及鴨脷洲分層單位新高。據項目成交紀錄冊顯示，上述成交的買家採用180天現金優惠付款計劃。
●啟德MONACO MARINE料農曆新年後上樓書
新發展區項目部署推出，會德豐地產常務董事黃光耀稱，旗下啟德MONACO MARINE部署農曆新年後上載樓書，有待疫情緩和後落實相關推盤安排，預計首批推出最少兩成單位，而該盤會是集團今年的「賀歲盤」。
他續指，該盤的戶型以兩房為主打，而一房單位及三房單位分別佔約兩成及三成，惟由於位置與景觀較佳，故售價會較同系區內的MONACO ONE高約一成。
會德豐地產總經理(市務)陳惠慈透露，同系旗下的將軍澳MONTEREY，推出2伙特色單位於周六(29日)起招標發售。包括第7A座2樓及3樓B室，採複式設計，設三房，實用面積1,609方呎，連861方呎平台並附按摩池。
鑑於MONACO MARINE將於短期內登場，美聯物業為配合該盤銷售部署，於啟德區設立專門店，冀提升市佔率。美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，雖然疫情來襲，但樓市基本利好因素不變，倘若疫情盡快受控，相信樓市「小陽春」有望於農曆新年後出現。
此外，美聯物業住宅部營運總監張子存表示，啟德區去年全年售出2,622伙新盤單位，銷售理想。隨住區內配套進一步完善，後市走勢定必再看高一線。
●長沙灣映築次輪暫超額逾44倍
恒基地產(00012)與市建局合作發展的九龍長沙灣映築，周四(27日)展開次輪銷售。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，該盤的特色戶預計農曆新年假其後推售，連同復活票計，暫收約3,100張入票，以推售68伙計，超額認購約44.6倍。
林氏續指，項目今日(25日)晚上8時截票，將於明日(26日)下午3時抽籤及下午6時公布抽籤結果。而次輪銷售當日，會分A組及B組兩輪時段揀樓，A組必須購買2伙，惟該組別最多共8伙可供揀選。而B組則可選購1伙，但不多於2伙。他指，由於區內不乏分支家庭客源，故次輪有機會再錄大手家庭客買家。
該盤會所設於3樓，佔地約10,579方呎，設計融入日式禪意及音樂元素，其他設施包括茶室空間、多用途宴會廳等。此外，他表示，旗下紅磡黃埔街項目第一期有機會今年第二季推出。
●恒基11個新盤派「新春大利是」吸客
農曆新年將至，發展商相繼推出新年優惠吸客。恒基地產(00012)有部分項目向買家派發「新春大利是」。恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝表示，部門旗下11個新盤會推出新春優惠，由周六(29日)至2月28日期間，會向購買指定一手住宅單位的買家，送出「新春大利是」，金額由12,888元至58,888元不等。
上述11個新盤包括鴨脷洲逸南、鴨脷洲倚南、鰂魚涌THE HOLBORN、上環CAINE HILL、北區高爾夫·御苑、旺角利奧坊‧凱岸、西營盤藝里坊‧1號、西營盤藝里坊．2號、北角維峯·浚匯、西半山THE RICHMOND、尖沙咀本木。
與此同時，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，為答謝客戶支持及恭賀新禧，部門旗下10個住宅項目會向新買家送出「龍精虎猛大紅包」。他續指，凡於周六(29日)至2月28日期間，會向購買指定項目單位的新買家，送贈新春大利是，金額由8,888元至88,888元不等。
10個指定項目包括屯門帝御·金灣、屯門帝御‧星濤、屯門帝御‧嵐天、筲箕灣柏匯、鰂魚涌君豪峰、北角君譽峰、北角尚譽、香港仔南津·迎岸、紅磡啟岸及長沙灣家壹。
●茶果嶺KOKO HILLS周六發售96伙
會德豐地產發展鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，周六(29日)將發售96伙，當中81伙以價單形式出售，15伙以招標形式發售。
發展商表示，即將發售的96個單位，戶型分布包括8個一房單位、40個兩房單位、41個三房單位、7個四房單位。 以價單銷售的單位折實平均呎價約21,491元，折實售價介乎807.5萬元至1,773.1萬元，折實呎價由19,674元至25,634元。按售價計，整批單位預計可套現約12.6億元。而以招標形式發售的15個單位，招標期由1月29 日起至2月28日，期間每日下午2時招標，下午5時截票。
●堅尼地城KENNEDY 38修改價單 周六賣5伙
新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)及會德豐地產合作發展堅尼地城KENNEDY 38，上載修改價單，將其中5個單位再次提價。提價單位包括31樓C室，實用面積456方呎的兩房單位，於12月初定價為1,516.9萬元，其後於本月初上調1.5%至1,539.5萬元，最新再上調1.5%至1,562.1萬元，最新呎價約34,257元。
最新上載銷售安排，將於周六(29日)發售5伙。上述5伙包括實用面積為229方呎的11樓H室、12樓H室、15樓H室，全均開放式間隔。另實用面積為456方呎的18樓C室及30樓C室，則為兩房間隔。
●啟德尚‧珒溋三房2,772萬元沽
同時，該盤新增2宗交易終止個案。包括第2座37樓A室，實用面積752方呎，三房間隔，原本於2021年7月19日及7月26日，簽訂臨時買賣合約及正式買賣合約，以2,339.17萬元沽出，當時呎價約31,106元，惟交易於周一(24日)已經終止。另外，第1座6樓H室，原本於2019年10月以1,299.95萬元沽出，惟交易同樣已經終止。
●西南九龍維港滙II單日沽2伙
信和置業(00083)及會德豐地產等5大發展商合作的西南九龍維港滙II，周二(15日)連沽2伙，包括5座15樓C室，實用面積795方呎的三房單位，售價為2,050萬元，呎價約25,786元。另第3A座21樓B室，實用面積490方呎，兩房間隔，以1,418萬元成交，呎價約28,938元。
●沙田瓏珀山三房招標1,885萬元沽
新鴻基地產(00016)旗下沙田瓏珀山，周二(25日)透過招標沽出位於Crown Tower的20樓B室，實用面積942方呎，三房間隔，以1,885萬元成交，呎價約20,011元。
●大圍站上蓋柏傲莊III累計錄147宗取消交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，最新再新增2宗取消交易個案，累計已有147宗同類事件，佔項目累售單位總數約845伙逾17%。其中，最新個案包括1B座40樓B室，屬三房連儲物室間隔，於去年6月以1,878.8萬元沽出，按單位實用面積772方呎計，呎價約24,337元，惟上述成交最新已列明為終止買賣合約。
●屯門OMA OMA錄得交易告吹個案
永泰地產(00369)旗下屯門OMA OMA新近錄得1宗交易告吹個案。涉及的單位為2B座16樓G室，實用面積750方呎，屬三房間隔，原於本月16日以1,157萬元沽出，呎價約15,427元，惟現時交易已列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，料已遭買家取消。
●長沙灣悅雅兩房849萬沽
據一手銷售資訊網資料，雅仕圖遠東置業旗下長沙灣悅雅，新近錄得近8個月以來首宗新盤成交。該單位為23樓C室，實用面積338方呎，兩房間隔，成交價為849.3萬元，呎價約25,127元。
●海茵莊園兩房售863萬
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，新近沽出第1座8樓B8室，實用面積428方呎，兩房連儲物室間隔，成交價863.9萬元，呎價約20,185元。
●北角維峯·浚匯兩房呎價約28,933元
恒基地產(00012)旗下北角維峯·浚匯，新近售出15樓A室，屬實用面積267方呎的一房單位，以772.5萬元成交，呎價約28,933元。