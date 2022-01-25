大摩投資管理：續看好股多於債 籲趁低吸納

摩根士丹利投資管理高級投資組合經理Andrew Harmstone指，今年投資市場需關注3大主題，分別是利率上升、美股下行風險，以及Omicron變種病毒或會令供應鏈中斷問題延長。惟該行建議，在市場回調後，可尋找機會增加股票在資產配置的佔比，並維持減持長期債券的看法。

該行表示，雖然美國聯儲局量化緊縮政策或會進一步推升美國利率，但隨着利率突破近期高點，美國養老基金等因素或會限制名義利率的上行空間；儘管全球經濟增長放緩，加上刺激措施和各國重新開關帶來的利好消退，但仍預計今年主要股市中的企業每股收益將穩健增長。不過，美股和資訊科技(IT)板塊受息率上升的影響最大，主要因其高估值和對息率有更高敏感度。

Omicron再次中斷供應鏈，尤其是亞洲地區，將導致運輸成本和航運價格上漲，以及在今年上半年帶來通脹壓力，但今年主要市場出現滯脹的機會不大。

該行預計，新興市場普遍維持低增長，同時面臨高通脹壓力，但由於亞洲地區的疫苗接種率較高，預料復甦表現會勝過其他新興市場。現時港股估值對比環球資產相對吸引，隨內地放寬貨幣政策，將有利港股向上。