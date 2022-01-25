美股奇迹失效　道指挫447點、納指自高位累跌16%

俄烏地緣政治危機衝擊全球股市之際，美股周一竟上演「大奇迹日」，道指曾挫1,115點後倒升收市，實在令一眾投資者跌破眼鏡。不過奇迹往往轉瞬即逝，美股周二早段3大指數再度下挫，道指挫447點，至33,917點；標指跌73點，至4,336點；以科技股為主的納指跌269點，至13,585點，由去年11月高位計已累跌16%。

港股夜期則有反彈，現報24,335點，升97點，高水91點。

近日美股表現令投資者失去信心，過去被視為「必勝策略」的逢低買入，短期內恐難再奏效。長期看好美股的「神準大好友」、賓夕凡尼亞沃頓商學院教授西格爾說︰「我認為痛苦尚未結束。」更估計納指可能會自去年高位回調20%，即跌穿12,969點，進入所謂的「技術性熊市」區間。

華爾街大行亦紛紛唱淡，摩根士丹利投資總監Mike Wilson認為，未來3至4星期仍會不時發生股市大跌，企業業績及盈利指引將為投資者「敲響增長放緩的警鐘」。他更預言標指將再跌近一成，失守4,000點大關。在股市進一步下跌前，他建議採取防守型投資策略。高盛亦警告，多家美企的業績指引令市場失望，加上聯儲局收緊貨幣政策，勢打擊企業盈利增長。

雖然市場仍在等待香港時間周四公布的聯儲局議息結果，但多數專家都對此不抱期待。Wilson亦指出，聯儲局不會因股市遭拋售而退縮，目前經濟數據尚不足以讓當局停止收水。美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett更稱，聯儲局的政策嚴重落後於通脹曲線，甚至應在本周加息。

「沽空大師」錢隆斯(Jim Chanos)亦提醒，堅信聯儲局會拯救股市的想法是危險的，這不是長期不變的可靠投資政策，惟看到很多散戶產生了錯誤的認知。安聯首席經濟顧問埃里安也警告，聯儲局需要更「大膽」才能控制通脹，亦呼籲投資者勿心急撈底，直言︰「如果你有錢投資，請稍等一下。可能有更好的切入點。」

不過，也有股民注意到另類入市信號。被外國網友視為「燈神」的股壇名嘴克拉默(Jim Cramer)「打倒昨日的我」，繼上周聲言股市快將「築底」後，最新卻轉軚表示科技股仍未跌完。由於克拉默過去多次錯估大市走勢，本月初更曾建議投資者買入Netflix，結果該企在業績公布後股價急瀉，因此有網友反而將他唱淡美股的言論，當成股市即將見底的先兆。

Cowen分析師Krish Sankar則建議，投資者可趁市況波動吸納優質股蘋果公司(Apple Inc.)，認為iPhone及Mac電腦的需求及出貨量良好，可以把該公司視作避險工具，維持「增持」評級及180美元的目標價。

全球股市暴跌，經濟前景同樣悲觀，國際貨幣基金組織把今年全球經濟增長預測下調0.5個百分點，至4.4%；其中美國經濟大幅下調1.2個百分點至4%，主要反映其更寬鬆貨幣政策提早退場，以及供應鏈持續中斷。