東方日報B1：亞股暴瀉　恒指曾冧逾六百點

正當美國聯儲局蓄勢加息兼縮減資產負債表，東歐地緣政治局勢劍拔弩張加劇市場震盪，就算「震央」美股周一(24日)上演「大奇迹日」收市反彈，周二(25日)亞洲時段再度回吐，中港股市周二隨外圍承壓，滬深股市3大指數周二均挫逾2%，而恒生指數更一度狂瀉逾600點，險些跌穿24,000點大關。

重磅藍籌股捱沽下，恒指甫開便失守10天移動平均線，午後A股跌幅擴大拖累恒指曾急跌654點或2.65%，創近兩個月最大盤中跌幅，低見24,001點，收跌412點或1.67%，報24,243點；國企指數收報8,503點，跌154點或1.78%；科技指數收報5,552點，跌150點或2.64%。

中國人民銀行過去一個多月來連續「放水」刺激經濟，惟似乎效力不彰。滬深兩市指數低開後，全日表現疲弱，尾市跌勢轉急。滬綜指跌穿3,500點，收跌2.58%，以全日最低位3,433點收市，創去年8月20日來新低，以及近18個月來最大單日跌幅；深成指收跌2.83%，至13,683點，創逾9個月新低；以全日低收市的還有深圳創業板指數，跌穿3,000點大關後收挫2.67%，收報2,974點，亦創逾8個月新低。

理應比港股更受惠人行救市的滬深300指數昨收跌2.26%，正式較52周盤中高位跌兩成，技術上陷入熊市。滬深兩市總成交額昨不足一萬億元人民幣，滬深股通共錄淨賣出35.73億元人民幣，寧德時代被淨沽出6.6億元人民幣，跟外資熱門股隆基股份齊跌逾2%。

事實上，亞洲主要股市指數周二全線大跌，陸續陷入技術性熊市之虞。日經指數昨曾暴瀉逾2.5%，收市跌幅縮至1.66%，收報27,131點，創5個月低位，較去年9月高位回吐逾一成；南韓及澳洲股市周二亦重挫近2.6%，前者已自近52周高位回調近18%。

晨星亞洲股票研究總監陳麗子指出，亞股上半年受美國利率上升憂慮限制，惟隨着投資者改吼價值股，中概股和具加息潛力的防禦性股票將穩健，本港和新加坡銀行股價可受惠加息憧憬。

券商接連劈中資科網股的目標價，晨星卻基於騰訊遊戲業務的最新盈利前景，將騰訊每股公允價值估值上調7.58%至837元。陳麗子預期，今年內地對科網業的監管環趨穩定，也看好網絡遊戲行業前景，目前當局凍結遊戲審批只是落實對未成年人的保護措施。

另邊廂，內地收緊海外企業上市的規定引發全球銀行業關切，據報本港亞洲證券業和金融市場協會致函中國證監會，指有關草案規則措詞含糊不清，銀行業憂慮面臨違法風險。而中央擴大在境外的監管範圍，將增加企業營運成本和阻礙交易，敦促更明確地釋義規例要求和違規行為。