美商務部：全球晶片短缺恐持續至年底

外媒報道，全球半導體短缺已困擾市場多時，美國拜登政府周二(25日)坦言，有關情況將至少持續到今年下半年，這將給包括汽車製造商和消費電子行業在內的眾多美國企業帶來長期壓力。

美國商務部長Gina Raimondo周二表示，美國官員計劃調查汽車和醫療設備製造商所用晶片存在價格欺詐行為的指控。

在與記者討論商務部的行業調查結果時，她表示，「我們離走出困境還有相當一段距離，因為其與半導體供應問題有關」。

該份基於來自晶片供應鏈150多家公司的報告顯示，「晶片供需存在嚴重、持續的不匹配，受訪企業認為這些問題在未來六個月內也不會消失」。

報告稱，儘管拜登政府為緩解供應短缺問題努力了好幾個月，但半導體供應鏈仍然脆弱，指「需求繼續遠遠超過供應」。

Raimondo說，庫存中值從40天下降到不到5天，「對我來說，這個數據表明了供應鏈有多脆弱：庫存只夠用5天，沒有出錯餘地。」

商務部的報告反映出拜登政府在應對危機方面可用選項有限，這場危機已導致電子設備生產推遲、汽車行業被強制停工休假。晶片短缺也是推動通脹升溫的關鍵因素，不僅白宮為此心煩，還可能威脅到11月中期選舉結果。

大多數行業高管此前警告，晶片短缺問題要到今年下半年才會有所緩解，由於零組件短缺，一些產品的生產會被推遲到2023年。雖然行業可能永遠無法擺脫過山車的性質，但目前的旺盛的需求可能持續到2025年。

報告稱，晶片短缺對醫療設備，寬帶和汽車行業影響尤其嚴重。美國官員計劃立即集中精力解決這些供應鏈的瓶頸問題。該報告發現，2021年晶片需求中值比2019年高出17%，而供應沒有相應增加。

調查結果顯示，半導體產品的庫存中值已從2019年的40天下降至2021年的不到5天，一些關鍵行業甚至更低。任何對海外製造商的干擾，例如新冠肺炎疫情或與天氣相關的事件，都可能導致美國停產和強制員工休假。

商務部的報告幾乎承認了政府無力解決供應鏈瓶頸問題。