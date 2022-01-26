力鴻檢驗ESG業務進展順利

截至2022年1月25日，於新能源領域，集團已為60個包括大型風力、太陽能發電等在內的項目提供技術服務支持，所服務客戶包括全球領先的工程機械製造商及國際化清潔能源和節能環保整體解決方案提供商。集團助力客戶逐步完成低碳轉型及綠色發展。

於環境保護領域，集團已啟動6個項目，加快實現集團檢驗檢測技術研究成果的轉化，所服務客戶包括國內燃氣行業巨頭及石化行業巨頭等在內的大型央企，亦新增全國製藥工業百強的國有控股企業，集團為客戶提升在ESG範疇上管理水準提供全力支持。

於碳資產技術諮詢領域，集團成立業務部不久即簽下2個國際龍頭企業，分別為位居世界500強前列的自然資源龍頭企業及大宗商品龍頭企業。集團全面協助其提升效率，節能減排，實現綠色低碳可持續發展。集團與國際能源巨頭的業務合作，充分表明集團作為享譽國際的檢驗檢測機構，專業能力及品牌公信力均獲得了海外頭部客戶的高度認可。