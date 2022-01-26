納指挫315點　金價創兩個月高位

●踏入亞洲時段，美匯指數報95.97；港匯見7.785；離岸人民幣(CNH)報6.3291；美元兌日圓處113.89；歐元報1.1301，英鎊報1.3507。金價處1,848.92美元。布油報87.1美元，紐油處85.33美元。比特幣報3.69萬美元。道指期貨跌30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水140點。

●道指早段最多曾跌818點，收市跌幅收窄至66點或0.19%，收報34,297點；標指收報4,356點，跌53點或1.22%；納指收報13,539點，跌315點或2.28%。

●外媒報道，考慮到烏克蘭危機持續，美國拜登政府正在尋找向其歐洲盟友採購能源供應的方法。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報24,430點，升187點或0.77%。

●即月恒生指數夜期收報24,384點，升146點，高水140點，成交34,451張。

●科技巨擘微軟公布，上財季收入按年增20%至517億美元，市場預期為508.7億美元。微軟股價周二盤後急跌4.5%，報275.32美元。

●外媒報道，德意志銀行正考慮將獎金池上調約15%，試圖平衡爭奪人才和控制成本這兩大挑戰。

●紐約3月期油收報每桶85.6美元，升2.29美元或2.75%；布蘭特3月期油收報每桶88.2美元，升1.93美元或2.24%。

●紐約2月期金收報每安士1,852.5美元，升10.8美元或0.6%，創逾兩個月收市新高。

●外媒報道，全球半導體短缺已困擾市場多時，美國拜登政府周二坦言，有關情況將至少持續到今年下半年，這將給包括汽車製造商和消費電子行業在內的眾多美國企業帶來長期壓力。

●英國富時100指數收報7,371點，升74點或1.02%；法國CAC指數收報15,123點，升112點或0.75%；德國DAX指數收報15,123點，升112點或0.75%。

●新股創新奇智以每股26.3港元下限定價，認購1手100股中籤率15%，認購15手可穩獲1手。