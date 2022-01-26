惠理基金：後市不穩　金價行運

美國聯儲局本周舉行今年首次議息會議，隨通脹持續高企，當局取向亦更鷹派，市場對加息的預期再次升溫，刺激美國債息急升。然而，債息與金價並非必然存負相關性，在避險情緒升溫下，加上金價已大致消化加息因素，資金持續泊入黃金及相關的交易所買賣基金(ETF)產品，金價有望能維持升勢。

美國通脹水平持續高企，上月消費物價指數(CPI)按年飆升7%創近40年新高。雖然高通脹或正為經濟帶來衰退壓力，但聯儲局主席鮑威爾早前指出，高通脹為就業市場帶來威脅，更表示將在3月底結束買債，加息次數可能較目前計劃為多。

美國加息如箭在弦，10年國債孳息率更衝高至1.89厘，創近兩年新高，但並沒有對金價造成太大影響。據歷史數據顯示，黃金與債息的走勢並非必然呈相反方向。

在2003年6月至2007年6月的債息上升周期，債息由3.1厘上升至5.3厘，同期金價亦由每安士356美元升至647美元，升幅逾80%。無獨有偶，自2020年3月以來的過去一年，美國10年期國債孳息率由0.67厘升至近期最高1.74厘，金價亦上升了8.3%。

另外，回顧自1986年以來，聯儲局的5次加息周期當中，金價表現並未因而受到拖累，反而錄得正回報，尤其是上一次的加息周期及縮表期間，即2017年11月至2019年8月，金價在這段期間仍錄得約20%的升幅。正如上文所說，因金融市場已經完全消化聯儲局將會收緊貨幣政策的訊息，所以一旦聯儲局落實執行相關政策時，金價反而開始回升。

地緣政治日趨緊張亦有望帶動資金流入黃金避險，如哈薩克政府讓俄羅斯軍隊入境平亂；俄羅斯早前與北約就烏克蘭問題進行的多次磋商無果而終，前者更暗示會在古巴及委內瑞拉駐軍，令美俄緊張關係持續加劇。

亞洲方面，北韓近期更多次進行高超音速導彈試射，美國其後立即宣布，制裁多名北韓及俄羅斯公民，令亞洲局勢再起波瀾。中美博弈仍然是國際局勢下的聚焦點，而目前沒有任何象兩國關係會有所緩和，意味今年的地緣政局會較去年更加複雜。

據世界黃金協會統計顯示，過去10年全球央行合共增持黃金儲備超過4,500噸，數量達到3.6萬噸，黃金總儲備量增加至1990年以來最高水平。央行增加黃金儲備，一方面是抗通脹，另一方面則是因應美元強勢下，令這些央行的本國貨幣貶值，從而轉為增加黃金儲備。

另外，比特幣在去年11月創下每枚69,020美元的歷史高位後持續下跌，虛擬貨幣市場氣氛疲弱，資金亦明顯回流至黃金及其相關ETF市場。

總括而言，黃金仍可有效對沖通脹失控或加息引發經濟衰退所帶來的影響，在後市仍存在眾多的不穩因素下，黃金亦繼續扮演避險角色，未來金價有望維持升勢。

惠理基金