陳樂怡：傳統舊經濟板塊有望受捧
2022年01月26日 08:30
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恒指宜守24,000點。
市場對於美國聯儲局提前加息、縮表的憂慮升溫，加上俄羅斯與烏克蘭局勢升級，美股波動性加劇，港股亦難獨善其身。不過，人民幣近期轉強，加上內地頻頻出手穩增長，為港股帶來支持，恒指宜守24,000點關口，後市關注聯儲局議息會後聲明，以及美國科技龍頭業績，將會牽制科技股表現。
資金近期流入高息的傳統經濟板塊，除了明顯受惠加息周期的金融股之外，投資者還可留意落後的本港地產股。
儘管聯儲局轉鷹，加上本港疫情再次爆發，港府收緊防疫措施，與經濟敏感的地產板塊卻未見進一步沽壓，相信利淡因素已大致反映在股價上。其中，新世界發展(00017)近期積極出售非核心資產，經常性收入增長前景向好，中港K11租金收入逆市表現強勁，派息穩增，值得關注。
另外，近日啤酒股逆市靠穩，主要由於去年行業高端化趨勢不改，市場憧憬短期再有加價空間。雖然普遍啤酒企業去年銷量受到疫情打擊，但行業平均售價均有提升。其中，青島啤酒(00168)預告去年核心盈利按年增長21%至21.94億元人民幣，輕微低於市場預期，主要由於去年第四季疫情反覆及成本上漲。
不過，公司目前積極開拓銷售渠道，並於去年底對部分中高端罐裝產品提高售價，加價幅度達到雙位數。市場憧憬在農曆新年假後將有另一波加價潮，成為股價潛在催化劑。
青啤今年預測市盈率為25倍，與過去5年平均水平相若，建議收集。隨主要股東復星國際(00656)減持計劃接近尾聲，對於股價的牽制淡化。加上，公司拓展高端市場，有助收窄與同業的估值折讓。向上阻力位82元，支持位為64元。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)