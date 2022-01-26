陳樂怡：傳統舊經濟板塊有望受捧

市場對於美國聯儲局提前加息、縮表的憂慮升溫，加上俄羅斯與烏克蘭局勢升級，美股波動性加劇，港股亦難獨善其身。不過，人民幣近期轉強，加上內地頻頻出手穩增長，為港股帶來支持，恒指宜守24,000點關口，後市關注聯儲局議息會後聲明，以及美國科技龍頭業績，將會牽制科技股表現。

資金近期流入高息的傳統經濟板塊，除了明顯受惠加息周期的金融股之外，投資者還可留意落後的本港地產股。

不過，公司目前積極開拓銷售渠道，並於去年底對部分中高端罐裝產品提高售價，加價幅度達到雙位數。市場憧憬在農曆新年假後將有另一波加價潮，成為股價潛在催化劑。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)