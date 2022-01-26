深圳推24條放寬市場准入措施　推動3地保險市場互聯互通等

國家發展改革委、商務部發布《關於深圳建設中國特色社會主義先行示範區放寬市場准入若干特別措施的意見》，分別在科技、金融、醫療、教育文化、交通及其他領域，推出24條放寬市場准入特別措施，以持續推動放寬市場准入，牽引帶動粵港澳大灣區在更高起點、更高層次、更高目標上推進改革開放。

該24條放寬市場准入特別措施，包括：

1、放寬和優化先進技術應用和產業發展領域市場准入；

2、放寬數據要素交易和跨境數據業務等相關領域市場准入；

3、優化先進技術應用市場准入環境；

4、優化5G、物聯網等新一代信息技術應用方式；

5、支持設立國際性產業與標準組織；

6、提升農產品供應鏈金融支持能力；

7、推動深港澳地區保險市場互聯互通；

8、提升貿易跨境結算便利度；

9、優化基礎設施領域不動產投資信託基金(REITs)市場環境；

10、放寬醫藥和醫療器械市場准入限制；

11、試點開展互聯網處方藥銷售；

12、優化人類遺傳資源審批准入服務；

13、放寬醫療機構資質和業務准入限制；

14、支持深圳高等教育和職業教育改革發展；

15、優化網絡遊戲、視聽、直播領域市場環境；

16、優化郵輪遊艇行業發展市場准入環境；

17、統一構建海陸空全空間無人系統准入標準和開放應用平台；

18、放寬航空領域准入限制；

19、支持深圳統一佈局新能源汽車充換電基礎設施建設和運營；

20、完善深圳珠寶玉石行業准入體系；

21、放寬通信行業准入限制；

22、開展檢驗檢測和認證結果採信試點；

23、放寬城市更新業務市場准入推進全生命週期管理；

24、優化養老托育市場發展環境。