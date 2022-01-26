巴克萊：標指仍有8%下跌空間　暫不宜撈底

美股連日受壓，英國巴克萊銀行認為，在這場主要由美國聯儲局向激進貨幣緊縮政策「硬轉向」而引發的股市拋售中，標普500指數仍有可能繼續大幅下跌，投資者目前撈底為時尚早。巴克萊並將標普500指數今年底目標維持在4,800點，但認為短期風險偏向下行。

巴克萊美股策略主管Maneesh Deshpande稱，用疫情大流行前的估值作為粗略的衡量標準，標普500指數仍有約8%的下行空間，估值較高的股票更痛苦。雖然聯儲局看跌期權(Fed put)或提供另一支撐，但根據2001年及2018年經驗，這可能只會在更大範圍的風險拋售約20%後被激活。

聯儲局看跌期權(Fed put)是指，一旦美股因貨幣政策收緊而大跌，美國聯儲局會停止或推遲緊縮。

巴克萊表示，據歷史，聯儲局加息周期開始並沒有令股市停止上升，加息後的正回報受到持續強勁的企業盈利所支撐。實際上，標普500指數在加息後一年平均回報率約6%。

不過，Deshpande表示，這次可能會有所不同。首先，目前估值仍高於疫情前水平。傳統的指數市盈率及中值市盈率均較2020年疫情開始前的水平高出約8%。其次，疫情危機爆發後的強勁盈利增長是由商品消費的「異常狂熱」推動，若它恢復到大流行前的趨勢，可能會面臨阻力。最後是聯儲局面臨一個棘手的平衡問題，一方面要抑制通脹方面不落後於曲線，另一方面要在變種病毒Omicron的影響下實現潛在增長。