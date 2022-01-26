【高盛推介】騰訊反彈走高　領先大市

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(25日)守穩在460港元水平之上，周三(26日)早段反彈並重上470元水平。現報473.8元，升約1.5%，領漲大市。

有券商指騰訊受到的宏觀壓力和疲軟的廣告情緒將持續到2022上半年，網絡遊戲將保持健康但緩慢的增長，並料下半年淨利潤將重拾正增長。該行維持對騰訊「買入」評級，目標價634元。

觀察個股輪證資金流向，上周五(21日)至本周二皆錄得資金流入認購證，合共約1,750萬元。牛熊證方面，牛證及熊證於周二皆獲資金轉向流入，當中牛證有約110萬元，並較集中在425元收回區域的產品。周二流入熊證的資金較集中在495元收回區域的產品。

進而觀察港股通資金流向，可見騰訊於周二繼續獲北水買入，錄得約4.2億元資金淨買入。

騰訊購16441，行使價504.85元，2022年3月28日到期，實際槓桿10.6倍，貼價、低街貨。

騰訊購12320，行使價524.76元，2022年3月28日到期，實際槓桿11.7倍，高槓桿。

騰訊牛55079，收回價450元，行使價447.2元，換股比率500，槓桿比率15.9倍，新上市近牛。

騰訊沽20217，行使價422.14元，2022年5月12日到期，實際槓桿7.3倍，貼價。

騰訊沽13630，行使價413.65元，2022年4月11日到期，實際槓桿9.5倍，高槓桿。

騰訊熊53416，收回價500元，行使價502.91元，換股比率485.437，槓桿比率16.2倍，高槓桿近熊。

騰訊熊55288，收回價514.56元，行使價517.48元，換股比率485.437，槓桿比率10.7倍，近40元收回距離遠熊。

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