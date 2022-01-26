【高盛推介】快手發力反彈 挑戰90元關
2022年01月26日 11:20
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高盛(亞洲)有限責任公司：快手在上周五(21日)起連跌3日，累計跌逾7%後，周三(26日)早段發力反彈。早上高開約0.6%後升幅擴大，最高見89.5港元。現報87.95元，升約6%。
有券商指快手對近期的宏觀疲弱有韌性，並料去年第4季的廣告收入將增長50%，電商交易總額按年增長34%。該行將快手列為喜好的網上媒體股之一，維持「買入」評級，目標價140元。
觀察個股輪證資金流向，周二(25日)資金繼續沽出認沽證，並轉倉至熊證，錄得約90萬元資金流入。好倉方面，周二部署牛證的資金主要部署遠收回價的產品。周三即市則見資金高位做淡。
投資者如看好，牛證方面可留意屬貼牛的快手牛(52090)，與現價有約8元收回距離。認購證方面的高敏感度選擇可留意換股比率50兌1的低街貨快手購(22319)。貼價選擇可留意年期約2個月的高槓桿快手購(27922)。
快手牛52090，收回價80元，行使價77元，換股比率100，槓桿比率8.3倍，市場上槓桿最高之一貼牛。
快手購22319，行使價108.98元，2022年4月26日到期，實際槓桿4.7倍，高敏感度、低街貨。
快手購27922，行使價98.9元，2022年3月21日到期，實際槓桿6.0倍，貼價、高槓桿。
快手沽22521，行使價74.95元，2022年6月23日到期，實際槓桿2.5倍，貼價、低街貨。
快手熊57704，收回價100元，行使價103元，換股比率100，槓桿比率5.6倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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