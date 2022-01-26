傳Diem協會評估出售資產　Facebook發虛幣夢泡湯？

外媒報道，社交媒體龍頭，近期積極發展元宇宙的Meta(前稱Facebook)進軍虛擬貨幣的大計出師未捷，相關業務更可能被放棄。

報道指出，面對全球對虛擬貨幣更嚴厲的臨管，前身為「Libra」的虛擬貨幣管理組織Diem協會，正在評估出售資產，並將資金歸還投資者。消息人士表示，Diem協會正與投行討論出售智慧產權，並為研發工程師尋找後路，將這項計劃僅餘的價值兌現。

Facebook在2019年首度宣布，計劃推出虛擬貨幣Libra，隨後面臨全球監管審查，各大合作夥伴陸續退出該計畫。儘管2020年易名為Diem，未能闖出新景象，在接番挫折下，虛擬貨幣負責人David Marcus意興闌珊，於去年底宣布離職，為終結相關業務埋下伏線。

知情人士指出，Diem協會先前已跟銀門資本(Silvergate Capital)敲定發行Diem幣的安排，但聯儲局的阻力成為終結Diem計劃的最後一擊。Diem在5月時曾表示，銀門銀行(Silvergate Bank)將成為Diem幣的發行人。消息人士透露，在Diem支持者與監管機關討論後，聯儲局官員最終告知銀門，對於Diem計劃感擔憂，無法向銀行保證會允許相關活動。