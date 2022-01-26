日清食品撐香港運動員　送健兒打「打氣包」出征

公司仲特發為今次再度合作設計咗漫畫，當然唔少得公司代表「清仔」為本地精英運動員打氣，全力支持他們出征2022年至2024年多項國際賽事，你睇「清仔」嗰樣就知幾出力啦！仲為出戰北京冬奧嘅香港隊運動員，準備咗「打氣包」，就算比賽期間思鄉病發作都唔怕。

日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆勁讚，香港運動員喺疫下舉行嘅東奧同埋之後其他嘅世界賽事中取得好成績，係勇氣和毅力嘅表現，仲啟發到佢即使喺疫情艱難時刻，仍要保持靈活變通和堅韌不屈的精神。

佢好開心同港協暨奧委會的合作再度冧莊，秉承日清食品創辦人安藤百福提出「飲食和運動是健康之兩大軸心」的理念。公司未來會繼續培育嶄露頭角嘅運動員參與本地賽事和培訓計劃，同時贊助本地精英運動員參與國際比賽及盛事，仲預祝香港隊喺嚟緊嘅北京冬奧有好成績添！

查實公司一直支持香港運動員，亦有指動本地體育活動發展。早排先同香港網球總會簽訂5年合作計劃，於2022至2026年繼續為網總的「青少年發展合作夥伴」，推動本地青少年網球發展。

唔講唔知，兩位網球新星王康怡和黃澤林亦有公司贊助㗎！另外，前香港網球「一姐」張玲今年被委任為日清食品的運動大使，公司期望透過她職業運動員的經驗，能協助推廣香港網球及體育運動發展，畀市民大眾擁有健康嘅生活模式。