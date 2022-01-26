熊俊傑：美加息縮表年內實行　防美匯短線回吐

周四凌晨美國聯儲局即將公布議息結果，市場幾乎一致認為息率會維持不變，直至3月才會展開加息周期。投資者最為關注的重點，將落於聯儲局對於未來經濟及通脹之預期。由於目前該局在加息幅度和次數，及縮減資產負債表的時間和力度，暫時未有明確表示(尤其是後者)。因此，1月會議的重點在於議息結果公布30分鐘後的記者會。

主席鮑威爾在去年上旬一直聲稱通脹只屬短暫，然而，12月消費者物價指數(CPI)已升至7%，屬近40年以來最高水平。即使數值較低但屬聯儲局採用的通脹指標--個人消息支出(PCE)，亦同樣返回40年前高位達4.7%。雖說聯儲局眼中的「短期」與普遍個人投資者或有差異，但鮑威爾在近期的言論中，不得不開始承認高通脹情況較該局最初的判斷更持久。

疫情在全球仍然揮之不去，更未有終結的預兆。供應鏈問題縱使在近期數據出現緩解迹象，但高油價問題及勞工緊張情況，都為美國經濟構成重大不明朗因素外，更令生產成本及物價無法在短期內降至健康水平。

在美國聯儲局公布更多有關調整貨幣政策的細節之前，本周有兩項數據已經出爐。首先，周一公布的美國服務業PMI初值，從12月的57.6降至1月的50.9。報告指出，招聘緊張及員工缺勤都令服務業增長大幅放緩。其次，周二公布的1月份消費者信心指數，從2021年底的115.2 小幅下降至113.8，降幅小於市場普遍預期的111.8。再者，上周公布的初請失業金人數，大幅超過市場預期。這些經濟指標凸顯了Omicron變種病毒在12月初擴散之時，已經為當地經濟開始造成負面影響。

整體而言，在現時的環境底下，美國聯儲局上調目標利率，旨在管理通脹預期，大於利用高利率壓低通脹。在平衡不確定因素和經濟下行風險，以及壓抑通脹的兩大條件之下，相信以主席鮑威爾為首的美國聯儲局會以一貫溫和作風，逐步漸進地把息率提高。而縮減資產負債表，可能會於本年第三季開始進行。參考過去縮表做法，聯儲局分別會在出售國債及按揭抵押證券(MBS)施以較小量額，並在並後每月加大量額。例如，每月縮減200億國債及50億MBS，其後每月分別遞增100億國債及50億MBS，直至到達預設上限。做法既能為市場提供收緊貨幣政策預期，亦可為聯儲局在突發經濟變異的情況下提供彈性。

美匯指數(DXY)上升趨勢近月已轉為整回待變，即使加息周期展開此單一因素，可拉高指數至97至98水平，但3月加息幾乎已經全被市場人士消化，短線回吐風險不容忽視。因此，買入美元作中長線部署應以分注買入為交易策略，美匯指數於95.5，94.5，及93.3為下方支持。

艾德證券期貨高級副總裁 熊俊傑(此為一般市場評論，並非構成投資建議，投資者請自行負責。)