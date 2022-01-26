IATA：新冠漸成風土病　各國加快解除入境限制

新冠肺炎變種病毒Omicron令全球感染病例大增，但殺傷力明顯較弱。國際航空運輸協會(IATA)發表聲明，新冠疫情正由全球大流行(Pandemic)演變成風土病(endemic)，無可能「清零」，敦促各國政府加快解除旅遊限制，讓航空業盡快復甦。

外媒引述IATA理事長Willie Walsh指出，隨着Omicron變種病毒出現，愈來愈多科學證據及意見，認為出遊限制無法阻截疫情傳播。即使容許民眾航空出遊，除了在少數特例以外，不會增加整體感染風險。他指出，與其花費數以十億美元為旅客檢測，不如將資源用於分配疫苗及加強公共醫療系統。

IATA引述世衛緊急委員會建議，若國際出遊限制不再帶來價值，反而傷害經濟社會活動，就應該解除或放寬。該會認為，全球社會具備疫苗和治療藥物等應對風土病的工具，可以與之共存，民眾亦毋懼出遊。

IATA又引述一份來自英國曼徹斯特機場Oxera and Edge Health的研究指出，如果英國於11月初，即Omicron疫情流行前就加強防疫指拖，都只能把英國發現Omicron感染首例延後5日，令感染宗數少3%；而解除出遊限制對當地因Omicron而住院的個案不會有任何影響。