嘉里建設旗下緹外傾向以招標形式銷售
2022年01月26日 15:21
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湯耀宗(左四), 盧子豪(左三)
由嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及港鐵公司(00066)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海共提供600伙，嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，該盤至今累售484伙，佔全盤總數約8成，套現約118億元。
展望今年，集團亦有計劃部署推出其他全新項目。嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪表示，同系的九龍龍駒道3號緹外，預計於農曆年後公布最新部署，傾向以招標形式作銷售。至於黃竹坑站港島南岸第4期亦有機會今年內推出市場，並提供近800伙。
該集團與及萊蒙國際(03688)合作發展的元朗大棠路住宅項目，日前以約1.97億元完成補地價程序，每呎樓面補地價約5,400元。對此，湯耀宗認為，補地價金額屬合理水平，項目現時正處於設計階段及將會入則，預計會提供中小型入門版豪宅。
他續指，粵港澳大灣區發展規劃下，香港與內地其他城市融合將會是大趨勢，未來中港合作加深，相信新界西北及北區發展潛力巨大，集團將會積極增加土地儲備。
今年九龍區將有不少焦點新盤登場，美聯物業率先作部署，開設「九龍站旗艦店」。美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，目前樓市處於整固階段，期望疫情盡快受控，市況可於農曆新年後恢復。
此外，美聯物業住宅部營運總監張子存指，資料顯示，去年九龍區(包括將軍澳及西貢) 合共錄得47宗逾億元的一二手成交個案，按年升24%，反映九龍區逾億元豪宅有價有市。