嘉里建設旗下緹外傾向以招標形式銷售

展望今年，集團亦有計劃部署推出其他全新項目。嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪表示，同系的九龍龍駒道3號緹外，預計於農曆年後公布最新部署，傾向以招標形式作銷售。至於黃竹坑站港島南岸第4期亦有機會今年內推出市場，並提供近800伙。

他續指，粵港澳大灣區發展規劃下，香港與內地其他城市融合將會是大趨勢，未來中港合作加深，相信新界西北及北區發展潛力巨大，集團將會積極增加土地儲備。

今年九龍區將有不少焦點新盤登場，美聯物業率先作部署，開設「九龍站旗艦店」。美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，目前樓市處於整固階段，期望疫情盡快受控，市況可於農曆新年後恢復。

此外，美聯物業住宅部營運總監張子存指，資料顯示，去年九龍區(包括將軍澳及西貢) 合共錄得47宗逾億元的一二手成交個案，按年升24%，反映九龍區逾億元豪宅有價有市。