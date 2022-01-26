地監局：開立違規廣告投訴個案增加約53%

地產代理監管局主席廖玉玲指出，該局於2021年開立331宗投訴個案，按年稍為增加4宗，其中以「發出違規廣告」佔121宗最多，較對上一年增加約53%，當中大部分屬網上廣告，以及涉及提供不準確資料或發出廣告前未獲業主書面同意等。

至於不妥善地處理臨時買賣合約或臨時租約、以及提供不準確或具誤導性的物業資料兩個投訴類別，亦分別錄54及30宗。而整體投訴個案當中，有54宗與一手住宅物業有關，按年減少12.9%，佔全年投訴比率約16.3%。

此外，2021年該局共開立21宗有關香港境外物業投訴個案，相比2020年的66宗大幅減少，其中2020年的大部分投訴來自珠海商業項目及泰國住宅項目，而去年投訴當中，亦有17宗涉及該兩個項目，反映2021年的新增投訴個案只有4宗，有兩宗來自惠州2、澳洲及杜拜各佔1宗，均為未建成項目。

她又指，該局於去年巡查一手樓盤銷售點1,438次、地產代理商舖931次，並就有關反洗錢/打擊恐怖分子資金籌集的指引進行1,181次抽查。另外，去年全年共抽查網上物業廣告1,062次、網上物業廣告平台568次。在上述所有巡查及抽查期間，發現163宗違規個案，大部分涉及違規廣告，而去年發生1宗代理打鬥事件，該局對此作出強烈譴責，強調從業員需要自律，代理公司亦應妥善監管員工。

而地監局在2021年對426名持牌人或前持牌人採取了制裁行動，包括撤銷34個牌照及暫時吊銷16個牌照。同時，該局去年繼續致力教育業界和消費者，包括推出更多網上及實務教育活動予持牌人及公眾。

踏入2022年，地監局將因應法例及市況變化，向業界適時發出指引。而因應《業主與租客（綜合）條例》第IVA部生效，本月較早時間發出一份新執業通告，為地產代理就處理「劏房」租賃時需遵循的事宜提供指引。

該局亦會密切留意香港金融管理局研究修改買賣樓宇的付款安排的進展，及會就着與地產代理工作相關的事宜採取適當措施，並會繼續透過外展教育計劃及網上學習活動提升業界水平。

地監局於2021年大量增加資格考試名額，以彌補2020年受疫情影響而取消的場次，因此令個人牌照數字出現歷史新高，截至去年12月底錄42,062人，公司牌照及地產代理商舖錄3,938 間及7,243間，數字同創歷史新高。

而第5波疫情爆發，九龍灣國際展貿中心考試場地列為指定檢測地區，因此原定於2月7日舉行的大牌資格考試將會取消，而該考試共有1,300名考生報名。