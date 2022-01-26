道期升93點　比特幣漲4%

美匯指數報96.02；港匯見7.7852；離岸人民幣(CNH)報6.3282；美元兌日圓報113.98；歐元企1.1294，英鎊處1.3503。金價跌至1,846美元。油價靠穩，布油報88.5美元，紐油報85.67美元。比特幣漲4%至3.75萬美元水平。道指期貨升93點。

●市後關注點

21:30 美國去年12月商品貿易數字

-融創轉讓杭州住宅項目公司股權，近月回籠300億人民幣。

-傳恒大今晚召開投資者電話會議。

-美團線下消費全場景開放數碼人民幣支付通道。

-摩通對國泰實施「雙降」，另上調3大內航股目標價。

●滬綜指收升22點，油股漲1.8%，外資淨買入逾11億人民幣。

●中國經濟：

-深圳推24條放寬市場准入措施，推動3地保險市場互聯互通等。

-內地去年新增減稅降費1.1萬億人民幣。

-人民幣逼近6.32，分析料面臨階段性貶值壓力。

●美股震盪，全球九大富豪身家共蒸發1萬億，唯獨「他」置身事外。

●2022年開局極度恐慌！美股VIX指數狂飆一倍破紀錄。

●巴克萊：標指仍有8%下跌空間，暫不宜撈底。

●IATA：新冠漸成風土病，各國加快解除入境限制。

●歐洲商會：香港或後年才恢復全面通關，勢嚇走外資。

●高盛料俄烏局勢不影響能源輸送，但呢兩樣食材要留意...

●IMF敦促薩爾瓦多放棄將比特幣作為法定貨幣。

●傳正考慮在星第二上市，蔚來汽車不予置評。

●傳Diem協會評估出售資產，Facebook發虛幣夢泡湯？

●日股收跌120點，韓股連挫4日。

●Sony已向台積電在日公司出資，新工廠料2024年底前啟動。

●外資睇淡香港？傳富國銀行擬售上商銀行20%股權。

●萊坊：部分傳統中環甲廈租金按月升5%。