【產經直播】股民如何部署過農曆新年？

國際貨幣基金組織(IMF)調低全球經濟增長預測，加上烏克蘭危機不斷升溫，以及揣測聯儲局議息結果「偏鷹」，美股顯著波動；微軟公布，上季每股盈利2.48美元，收入亦按年升20%至517.3億美元，均優於市場預期，但市後股價仍挫半成，唔通美股岌岌可危？

四大官媒齊唱好，稱A股政策資金面有支撐，港股周三(26日)反覆靠穩，收市報24,289點，升46點；北水明日(27日)起收爐，資金大減之下，股民在僅餘交易日，如何部署定等過年？

俄烏局勢持續緊張，縱使美國釋放1,340萬桶戰略石油儲備，亦無助遏抑油價升勢，國際期油隔晚升2%，「三桶油」今日(26日)亦跟隨向上，油價以至油股還會旺幾耐？避險的黃金相關股又可否借勢炒一轉？

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